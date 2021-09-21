 

В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму

21.09.2021, 14:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИз федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, сообщил источник, близкий к партии.

«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.

Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».

В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».



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