 

Британцев впечатлила математическая задача Мишустина

21.09.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБританский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос восхитился умением премьер-министра Михаила Мишустина решать сложную математическую задачу, которую тот задал задал учащимся физтех-лицея имени П.Л. Капицы.

В День знаний Мишустин задал ученикам задачу: он предложил провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал время на ее решение, сообщив, что зайдет позднее. Школьники не смогли найти верный ответ, а премьер вернулся в класс и раскрыл решение.

По мнению британского автора, запрет на использование измерительных приборов придает задаче «особую прелесть», передает РИА «Новости».

Беллоса отметил, что он как автор книг по математике, посчитал любопытным тот факт, что «один из самых влиятельных российских политиков» дал такую головоломку.

«Не каждый день можно увидеть, как политик пишет математическую задачу на доске и решает ее», – отметил автор.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Компания Hyundai представила в РФ кроссовер Tucson нового поколения

22.09 / Минобороны подало иск на 1,4 млрд рублей к Дубненскому машиностроительному заводу

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию

25.07 / В Турции производители беспилотников Bayraktar собираются на все аппараты устанавливать украинские двигатели

24.12 / Дан Балан спел “Новогоднюю” песню группы “Дискотека Авария” в бардовском стиле. Видео

19.01 / Корж: Арестовав Навального, путинский режим обнажает свой волчий оскал. И это выгодно Украине

23.12 / Додон отказался участвовать в инаугурации Санду

01.10 / Россия могла вмешаться в работу комплекса ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране – эксперт

17.09 / SpaceX показала первые фото с орбиты, сделанные космическими туристами

27.03 / Беларусь отстранили от участия в “Евровидении 2021”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика