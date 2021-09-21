Британцев впечатлила математическая задача Мишустина

Британский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос восхитился умением премьер-министра Михаила Мишустина решать сложную математическую задачу, которую тот задал задал учащимся физтех-лицея имени П.Л. Капицы.

В День знаний Мишустин задал ученикам задачу: он предложил провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал время на ее решение, сообщив, что зайдет позднее. Школьники не смогли найти верный ответ, а премьер вернулся в класс и раскрыл решение.

По мнению британского автора, запрет на использование измерительных приборов придает задаче «особую прелесть», передает РИА «Новости».

Беллоса отметил, что он как автор книг по математике, посчитал любопытным тот факт, что «один из самых влиятельных российских политиков» дал такую головоломку.

«Не каждый день можно увидеть, как политик пишет математическую задачу на доске и решает ее», – отметил автор.