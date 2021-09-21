Ученые нашли доказательства гибели библейского города Содом

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21.09.2021, 14:28, Новости дня
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Библейская история о внезапной гибели древнего города Содом получила подтверждение от археологов. Американские ученые проводили исследование территории в долине реки Иордан и нашли во время раскопок много интересного.

В частности, они обнаружили похороненный под толщей земли древний город, существовавший примерно 3600 лет назад. По предварительным оценкам, он был раз в десять больше тогдашнего Иерусалима. А на одном из участков в глубине есть сильное уплотнение с песком, который превратился в стекло. Такое могло произойти только от очень высокой температуры. Человек может создать ее только в промышленной печи.

Ученые пришли к выводу, что сюда, вероятно, упал астероид, достаточно большой, чтобы при взрыве расплавить все вокруг себя и уничтожить целый город.



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