 

Археологи раскопали в Туве древнее скифское захоронение

21.09.2021, 14:28, Новости дня
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Археологи из Института истории материальной культуры сообщают о завершении раскопок на месте древнего захоронения в Туве. Ученые считают, что оно относится к девятому веку до нашей эры, то есть к скифскому периоду.

В процессе раскопок кургана найдено множество бесценных артефактов, в том числе ношей, удил, наконечников стрел. Но самой ценной посчитали корону, которая наверняка принадлежала древнему правителю. Кстати, данный предмет не совсем типичен для скифов. По крайней мере, ранее археологи никогда не находили корону, изготовленную в такой форме. Поэтому данный предмет еще подлежит тщательному исследованию.

Также на месте захоронения найдены следы жертвоприношений. Как минимум, вместе с правителем похоронили трех людей и 14 лошадей.



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