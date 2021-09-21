 

Число жертв COVID-19 в США превысило количество умерших от «испанки» в 1918 году

21.09.2021, 14:26, Разное
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«Испанский» грипп, возбудителем которой стал вирус H1N1, на Западе нередко сравнивают с COVID-19, поскольку обе пандемии развивались по похожему сценарию: в 1918 году были переполнены больницы и похоронные бюро, разворачивались полевые госпитали, школы, церкви и театры были закрыты.

По подсчетам специалистов, за два года эпидемии «испанки» умерло примерно 675 тысяч американцев. Таким образом, эпидемия COVID-19 в США оказалась на втором месте по числу жертв после эпидемии ВИЧ/СПИД, унесшей жизни порядка 700 тысяч граждан.

На фоне широко распространения дельта-варианта коронавируса ежедневно в США умирает в среднем 1900 человек в день. Это вызывает большую обеспокоенность эпидемиологов, поскольку за минувшие сто лет возможности медицины стали гораздо больше: во время эпидемии «испанки» не было современных клиник с кислородной поддержкой, аппаратами ИВЛ и лекарствами, не проводилась массовая вакцинация.

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«В 2020 году мы надеялись, что нам удастся избежать повторения ошибок 1918 года. Но мы это сделали (не избежали)», — сообщил эпидемиолог из Гарвардского университета Стивен Кесслер.

На сегодняшний день количество выявленных случаев COVID-19 во всем мире превысило 229 миллионов человек, скончалось более 4,7 миллиона. В первой тройке по числу заболевших находятся США, Индия и Великобритания. РФ находится на девятом месте: по данным федерального оперштаба, в нашей стране выявлено более 7,2 миллиона инфицированных, умерло 517 тысяч пациентов.



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