“Мы не приемлем такие заявления”: в Кремле отреагировали на слова Турции о выборах в Крыму

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Государственную Думу. Голосовали жители всех 85 регионов. Однако выборы в Крыму в МИД Турции назвали нелегетимными. В Анкаре считают полуостров территорией Украины.

В Кремле выразили сожаление в связи с позицией Турции. “Мы не приемлем такие заявления”, – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве надеются, что спустя время Турция проявит политическую волю, изменит свою позицию и отдаст дань правде.

Вместе с тем Песков отметил, что разногласия не должны становится препятствием на пути развития отношений России и Турции. Он напомнил: тема Крыма находится за рамками возможных обсуждений. Москва намерена лишь объяснять свою позицию по полуострову, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что будут сделаны соответствующие выводы, не идущие на пользу отношениям РФ и Турции. В эфире “Соловьев Live” дипломат назвала турецких коллег терпеливыми, ведь им, по всей видимости, не надоело слушать от Москвы выговоры и одергивания.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после выборов в Госдуму Россия воспользуется возможностью и окажет сильное давление на Незалежную. При этом украинский дипломат не уточнил, как именно будет действовать РФ в отношении соседнего государства.