 

Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье

21.09.2021, 14:20, Разное
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Ситуация с коронавирусом в Московской области пока не вызывает серьезного беспокойства несмотря на рост числа госпитализаций. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев подтвердил, но в регионе люди все чаще попадают в больницы с COVID-19, но учащение таких случаев пока не стремительное. Тем не менее, губернатор признал, что на областную систему здравоохранения ложится дополнительная нагрузка, сообщают “Вести Подмосковья”.



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