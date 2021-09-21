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Лицензионные игровые автоматы Parimatch онлайн бесплатно и без регистрации

21.09.2021, 14:26, Детали
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Обзор онлайн-казино Париматч

Вопреки распространенному мнению, Parimatch casino – не только букмекерская контора, где можно делать ставки на спорт. Это еще и игровой клуб, успешно функционирующий более 20 лет. Заведение работает под лицензией Кюрасао и гарантирует игрокам честные и быстрые выплаты.

Лицензионные игровые автоматы Parimatch онлайн бесплатно и без регистрации

Ассортимент игрового клуба Пари Матч

Онлайн-казино обладает богатой игровой коллекцией с более 500 автоматами от известных производителей: Netent, Betsoft, Play’n Go, Amatic, EGT, Endorphina, Playson и прочих. Среди них можно найти:

  • классические слоты на тему фруктов и книжек;
  • игры в тематике Древнего Египта с пирамидами и поиском сокровищ;
  • современные 3Д-слоты на тему Азии, животных, фэнтези и др.

Для удобства выбора игровые автоматы Parimatch поделены на разделы: новые, популярные, слоты, джекпоты, эксклюзив, настольные. Также есть раздел live casino с живым дилером, где в режиме реального времени разыгрываются рулетка, блэкджек, баккара, крэпс и другие настольные игры.

В TV casino можно делать ставки в колесе фортуны, покере, баккаре, играть в нарды, монополию, кено. А в Быстрых играх доступны Zeppelin, Aviator, JetX. Во всех разделах, кроме live-столов, можно попробовать играть бесплатно, чтобы узнать правила и выбрать наилучшую игровую тактику.

Лицензионные игровые автоматы Parimatch онлайн бесплатно и без регистрации

Бонусные предложения

Казино Пари-Матч предлагает насыщенную бонусную систему, включающую:

  • начисления от 50 до 125% на каждый депозит;
  • ежедневные бонусы за вход в аккаунт;
  • кешбэк 10% от потраченных денег на выходных;
  • акции от живого казино и покерные поощрения.

    • Для того чтобы играть на деньги и получать бонусы, необходимо зарегистрироваться и пополнить счет. В Пари Матч казино регистрация происходит по номеру телефона и занимает несколько минут. Информация о действующих бонусных предложениях приходит на почту игрокам, активировать доступные бонусы можно в личном кабинете.

    Другие преимущества казино Париматч

    Важное преимущество заведения – поддержка 12 валют и возможность пополнения не только с карты, но и с электронных кошельков, включая биткоин, а также со счетов мобильных операторов без комиссии. Вывод выигрыша в Parimatch casino доступен от 100 рублей и занимает не более 12 часов.

    Несмотря на большое количество функций и разделов в Parimatch, отзывы игроков свидетельствуют о простом интерфейсе и управлении. При возникновении любых вопросов игрок может обращаться в круглосуточную техническую поддержку. Она доступна в онлайн-чате прямо на сайте казино, а также отвечает по почте и телефону.

    Кроме ПК, Parimatch casino скачать можно и на смартфон, чтобы иметь возможность весело проводить время не только дома, но и в транспорте, очередях, в обеденный перерыв. Установка приложения также обеспечивает более быструю загрузку игр и стабильное соединение.




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