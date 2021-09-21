Коммунист Виктор Мохов проиграл выборы в Госдуму

Рязанский слесарь Виктор Мохов не смог победить на выборах в Государственную думу. Он баллотировался от КПРФ и занял второе место с результатом 16,8%.

Мохов заявил о массовых фальсификациях на его избирательном участке, но также обвинил в своем проигрыше КПРФ. По мнению бывшего кандидата, на его поражение повлияла плохая репутация партии и ее криминальное прошлое.

«Люди не любят уголовников и не готовы за них голосовать. Многие всё ещё помнят 1917 год и расправы большевиков над интеллигенций. Красные комиссары держали своих жертв в подвалах ЧК годами и издевались над ними. Исторический шлейф преступного прошлого компартии отпугивает многих избирателей по сей день. Это моя огромная ошибка. Я доверился Зюганову и проиграл», — посетовал Мохов.

Первое место на выборах по Скопинскому одномандатному округу занял историк Олег Соколов, избранный от «Единой России».

—