 

Коммунист Виктор Мохов проиграл выборы в Госдуму

21.09.2021, 14:11, Разное
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Рязанский слесарь Виктор Мохов не смог победить на выборах в Государственную думу. Он баллотировался от КПРФ и занял второе место с результатом 16,8%.

Мохов заявил о массовых фальсификациях на его избирательном участке, но также обвинил в своем проигрыше КПРФ. По мнению бывшего кандидата, на его поражение повлияла плохая репутация партии и ее криминальное прошлое.

«Люди не любят уголовников и не готовы за них голосовать. Многие всё ещё помнят 1917 год и расправы большевиков над интеллигенций. Красные комиссары держали своих жертв в подвалах ЧК годами и издевались над ними. Исторический шлейф преступного прошлого компартии отпугивает многих избирателей по сей день. Это моя огромная ошибка. Я доверился Зюганову и проиграл», — посетовал Мохов.

Первое место на выборах по Скопинскому одномандатному округу занял историк Олег Соколов, избранный от «Единой России». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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