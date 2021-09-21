США не откажутся от оборонного альянса, из-за которого Франция отозвала своего посла из Вашингтона – Белый дом

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 20 сентября, расшифровку приводит сайт Белого дома.

Псаки сказала, что президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону. Сейчас, по ее словам, стороны согласовывают график. Спикер Белого дома ожидает, что Байден во время этого разговора подтвердит приверженность США сотрудничеству “с одним из старейших и ближайших партнеров по целому ряду проблем”.

В том числе планируется обсуждение общих интересов США и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Байден признал, что Франция в этом регионе имеет значительное присутствие и является ключевым партнером США, отметила Псаки.

“Но самое главное, мы продолжаем надеяться на наш тесный союз с Францией”, – добавила она.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с “исключительной серьезностью заявлений” Вашингтона и Канберры.

В Париже действия Канберры назвали “ударом ножом в спину”. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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