 

Уровень формальдегида в атмосфере Киева превышает норму в 3,5 раза

21.09.2021, 13:50, Новости дня
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“Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезенных в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит. При этом активисты, экологи и политики “забывают” об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии”, – сказано в сюжете телеканала.

Журналисты отмечают, что защитники окружающей среды и политики должны уделить внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожают жизни людей. Еще один источник загрязнения атмосферы – сжигание листвы, сухих веток и травы осенью.

“В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается”, – подчеркивается в материале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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