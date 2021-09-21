 

Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год

21.09.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь нардепы смогут подавать предложения к проекту Кабинета Министров.

“Представление законопроекта “О государственном бюджете на 2022 год”, регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной Рады проект закона считается принятым Верховной Радой к рассмотрению для дальнейшей работы”, – сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса для выполнения требования петиции к президенту

17.02 / Минздрав одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

04.04 / В Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, на котором отказались соблюдать карантин

02.07 / Euronews – в Евросоюзе начали действовать «ковид-паспорта» для отпускников

10.09 / Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира

07.01 / Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

07.07 / Молния ударила прямо в футболиста: что помогло выжить молодому спортсмену?

31.08 / В Крыму оккупанты вынесли 10 приговоров за отказ от службы в армии России

02.12 / Ученые пояснили, откуда у космонавтов проблемы со здоровьем

18.05 / “Со вторым так не работает. Мои предложения не находят понимания”. Шепелев рассказал, как они с Фриске ухаживали за сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика