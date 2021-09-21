Открыт первый просветительский хаб общества «Знание»

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21.09.2021, 13:37, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийское общество «Знание» открыло просветительский хаб для учащихся вузов и школ, проект презентовали на пресс-конференции в Москве.

По словам организаторов, это первый в РФ хаб такого рода. Он получил название «Москва – Ярославская область», передает ТАСС.

На начальном этапе хаб объединяет общество «Знание», Ярославский государственный технический университет, лицей №86 в Ярославле и школу №12 города Рыбинска Ярославской области. Учащиеся могут посещать аудитории хаба, расположенные как по месту их проживания, так и удаленно с помощью системы видео-конференц-связи. Таким образом, студенты и школьники могут вести живой диалог с ведущими российскими педагогами в режиме реального времени.

«Хаб позволит учащемуся в любой точки РФ получить доступ к лучшему лектору, преподавателю», – отметила зампредседателя наблюдательного совета российского общества «Знание» Любовь Духанина. При этом в основе – совместная работа преподавателя с учениками или учеников с другими студентами, добавила она.

Проект реализован на базе решений компании Cisco при поддержке системного интегратора CTI. В основе системы лежит платформа для удаленного взаимодействия Cisco Webex. Находящиеся на площадках хаба преподаватели и слушатели могут общаться и делиться данными, взаимодействовать в группах и организовывать опросы, вместе рисовать, редактировать документы и обсуждать результаты.

Кроме того, камеры автоматически наводятся на говорящих и следят за преподавателем во время его движения по классу. Данные с персонального устройства преподавателя передаются по проводной или беспроводной связи, учащиеся могут использовать портативные гаджеты, что легко объединяет их для работы над документом или чертежом.

В будущем планируется, что такие образовательные центры появятся и в других регионах России. А инфраструктура будет использоваться для решения других задач, таких как получение медицинских и юридических консультаций, проведение удаленных родительских собраний, встречи с представителями региональных и федеральных органов исполнительной власти, проведение научных конференций и других мероприятий.



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