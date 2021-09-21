Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу певицу Полину Гагарину о порядке общения с детьми, сообщили в Тверском суде Москвы.

«В суде зарегистрирован иск Исхакова к Гагариной, категория иска – споры, связанные с воспитанием детей», – сказали РИА «Новости» в суде.

Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее Исхаков рассказал, почему написал заявление на запрет выезда за границу с артисткой их общей дочери Мии. По словам Исхакова, его никто не предупредил, что Гагарина собирается взять ребенка в путешествие.

В ноябре Гагарина подала на развод с Исхаковым. Ранее источники из близкого окружения пары сообщили, что они расстались после шести лет брака. Позже Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе. Пара воспитывала общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея. В августе Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом.