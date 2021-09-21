Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года

Порядка 15 пусков российских ракет космического назначения планируется до конца текущего года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году. «До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», – цитирует ТАСС Рогозина.

Отмечается, что в этом году ожидается запуск двух пилотируемых миссий («Союз МС-19» с киноэкипажем, «Союз МС-20» с двумя японскими туристами), узлового модуля «Причал», грузового корабля «Прогресс МС-18» и три пуска ракет со спутниками OneWeb.

Также Рогозин отметил, что будущее плавучего космодрома «Морской старт» должно быть определено в ближайшее время. Глава Роскосмоса добавил, что его планируется адаптировать под пуски перспективных ракет-носителей «Союз-5».

Кроме того, по словам Рогозина, Роскосмос рассчитывает до конца года защитить в правительстве проект по ядерной космической энергетике, в который входит проект ядерного буксира «Зевс».

Ранее «киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» прибыл на космодром Байконур. В октябре он отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, сообщил Роскосмос.