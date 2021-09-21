Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года
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Порядка 15 пусков российских ракет космического назначения планируется до конца текущего года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации напомнил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году. «До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», – цитирует ТАСС Рогозина.
Отмечается, что в этом году ожидается запуск двух пилотируемых миссий («Союз МС-19» с киноэкипажем, «Союз МС-20» с двумя японскими туристами), узлового модуля «Причал», грузового корабля «Прогресс МС-18» и три пуска ракет со спутниками OneWeb.
Также Рогозин отметил, что будущее плавучего космодрома «Морской старт» должно быть определено в ближайшее время. Глава Роскосмоса добавил, что его планируется адаптировать под пуски перспективных ракет-носителей «Союз-5».
Кроме того, по словам Рогозина, Роскосмос рассчитывает до конца года защитить в правительстве проект по ядерной космической энергетике, в который входит проект ядерного буксира «Зевс».
Ранее «киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» прибыл на космодром Байконур. В октябре он отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, сообщил Роскосмос.
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