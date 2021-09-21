В США предлагают использовать растения для ночного освещения

Живые растения, которых очень много и в городах, и по бокам загородных дорог, вполне можно использовать в качестве осветительных приборов. К такому выводу пришли американские ученые, предложившие и технологию необходимых для достижения данной цели технологий.

Нужно покрыть листья растений особым наноматериалом, который станет собирать энергию солнца и светиться в темное время суток. Также он будет использовать энергию, вырабатываемую самими растениями.

Ученые утверждают, что это не повредит процессу фотосинтеза, а также не ограничит испарение воды через листья деревьев и кустов. Зато в значительной мере можно решить проблему ночного освещения, то есть улучшить его качество и сократить расходы.