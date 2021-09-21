Ученые рассказали, как и когда появились сибирские собаки

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21.09.2021, 13:34, Новости дня
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Ученых заинтересовал вопрос о том, как и когда появились сибирские собаки. Спокойно выдерживающие самые сильные морозы, а также очень выносливые, что позволяет их использовать как ездовых.

Физические качества этих собак сильно отличаются от тех, которые демонстрируют представители обычных пород, живущих в зоне умеренного климата и южнее. Быть может, у них разные предки?

Оказывается, нет. Предок у всех общий. Однако северные племена начали приручать собак примерно семь тысяч лет назад, после чего животные жили в полной генетической изоляции. Современная же ездовая сибирская собака появилась еще позже – примерно две тысячи лет назад, когда по северным широтам прошли первые торговые пути. Тогда-то возникла потребность в надежной тяге для саней, которую могли обеспечить только собаки или олени.



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