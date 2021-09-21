В артериях физкультурников нашли отложения кальция. Спорт вреден?



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Что показало это исследование

Кальциноз коронарных артерий (отложение кальция в сосудах, снабжающих сердца) в настоящее время считают косвенным признаком атеросклероза. При обнаружении большого количества кальцинатов врачи могут назначить профилактический прием статинов и для профилактики инфаркта.

Ранее ученым уже случалось сталкиваться с парадоксальными находками: выраженным кальцинозом коронарных артерий у физически активных людей. В новом исследовании корейские ученые проверили, действительно ли этот у людей из этой группы он прогрессирует быстрее, чем у физически пассивных людей.

Авторы исследования наблюдали за развитием кальцификации коронарных артерий у людей старше 30 лет в течение трех лет. В исследовании участвовали более 25 тысяч человек. За период наблюдения им проводили компьютерную томографию сердца не менее двух раз.

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Ученые обнаружили, что показатели кальциноза коронарных артерий увеличивались быстрее у физически активных людей, особенно при интенсивных нагрузках (эквивалент ежедневной пробежки не менее 6,5 км в день).

Исследователи подчеркнули, что их работа не доказывает причинной связи между физической активностью и калицификацией. Они добавили, что она не дает понимания, действительно ли такой кальциноз у физически активных людей увеличивает риск инфаркта.

Физическую активность лучше избегать?

Ученые так не считают

Авторы редакционной статьи в Heart ставят вопрос иначе: значат ли новые данные, что пора отказываться от оценки кальциноза коронарных артерий для диагностики? Они призывают врачей интерпретировать его с осторожностью.

«Польза физической активности для сердечно-сосудистой системы неоспорима», — пишут сами авторы исследования, результаты которого способны пошатнуть веру в физкультуру. В выводах они указывают, что их изыскания «не ставят под вопрос хорошо известные пользы физической активности для здоровья сердечно-сосудистой системы».

Доказательства пользы физической активности сильны

Ученые напомнили, что регулярная физическая активность связана с разноплановой пользой для здоровья: снижением риска ожирения, сахарного диабета, инфаркта, инсульта, риска смерти и ряда других проблем (1, 2, 3).

Важно подчеркнуть, что научные доказательства указывают на то, что чем больше физической активности, тем лучше. Например, в исследовании, которое охватило около 130 тысяч человек, у более активных людей был существенно ниже риск смерти, инфарктов и инсультов.

Многие исследования подтверждают пользу упражнений высокой интенсивности (1, 2, 3). Однако именно они, как демонстрировали предыдущие работы, могут быть связаны с риском кальцификации коронарных артерий. Еще одно исследование показало, что этот риск повышен у молодых людей, которые упражняются в два-три раза больше, чем рекомендуется. Аналогичные находки ученые делали и у самых активных людей старшего возраста. Тем не менее, у людей с высокой физической активностью, но с существенной степенью кальцификации коронарных артерий, риск смерти был ниже, чем у их пассивных сверстников.

Откуда берется этот кальций в артериях и о чем он говорит?

Существуют предположения, что при физической активности под действием разных факторов (напряжения, повреждения сосудов, повышения давления, гормонов и других) может усиливаться процесс отложения холестерина в артериях. Однако эти соображения в настоящее время остаются теоретическими.

Вторая гипотеза: описанные отложения кальция не связаны с увеличение сердечно-сосудистого риска. Она основана на том, что высокая плотность кальция в атеросклеротических бляшках связана со сравнительно низким риском прогрессирования атеросклероза в коронарных артериях. Некоторые исследования позволяли предполагать, что атеросклеротичсекие бляшки в сосудах физкультурников перестают расти, стабилизируются.

Таким образом, новые научные данные могут оказать влияние на научную дискуссию вокруг вопроса о кальцификации коронарных артрий. Но к жизни простого человека они не имет прямого отношения: физкультура остается полезной.