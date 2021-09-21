 

Зарубежные СМИ обвинили Путина в пустеющих магазинах Великобритании

21.09.2021, 13:26, Разное
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На днях The Sun опубликовал статью с заголовком “Владимира Путина обвинили в резком росте цен на газ, полки супермаркетов в Великобритании стали пустыми”. Автор текста уточнил, что принадлежащий российскому правительству “Газпром” преднамеренно провоцирует подорожание газа в Европе. Это, в свою очередь, привело к нехватке
двуокиси углерода, который используется при производстве продуктов питания.

“Газпром” обвинили 40 депутатов Европарламента. Они обратились к Европейской комиссии с просьбой провести расследование. Депутаты уверены, что РФ оказывает давление на Европу, чтобы как можно быстрее получить согласие на запуск газопровода “Северный поток – 2”. Они также привели доказательства: якобы “Газпром” сокращает добычу и отказывается прокачивать газ по существующим трубопроводам.

На статью отреагировал политолог Владимир Корнилов. Он лишь высмеял новость британского СМИ. По его мнению, европейским политикам удобно обвинять российского лидера и Россию в целом во всех бедах. “И часовню им тоже Путин развалил!”, – саркастически отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре завершилось строительство “Северного потока – 2”. После этого в Европе, действительно, значительно выросли цены на газ. Сейчас – выше 900 долларов за тысячу кубометров.



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