Врач предупредила россиян об опасном виде чая

Употребление чая с сахаром в больших количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Соломатина пояснила, что хотя чай с сахаром является неплохим тонизирующим напитком, при чрезмерном употреблении он может нарушить обмен веществ и нанести вред здоровью зубов. Кроме того, бодрящий эффект такого чая весьма непродолжительный. Его избыточное употребление чревато, среди прочего, – кариесом и повышением массы тела, а особую угрозу представляет для людей с риском диабета, сообщает “Радио 1”.