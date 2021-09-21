 

Врач предупредила россиян об опасном виде чая

21.09.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Употребление чая с сахаром в больших количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Соломатина пояснила, что хотя чай с сахаром является неплохим тонизирующим напитком, при чрезмерном употреблении он может нарушить обмен веществ и нанести вред здоровью зубов. Кроме того, бодрящий эффект такого чая весьма непродолжительный. Его избыточное употребление чревато, среди прочего, – кариесом и повышением массы тела, а особую угрозу представляет для людей с риском диабета, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / В Польше во время пожара в жилом доме сфотографировали Ангела

10.02 / Похудевшая Виктория Лопырева опубликовала фото без обручального кольца

23.02 / «Сделайте перерыв» – Приемный сын Екатерины Градовой впервые ответил журналистам

01.10 / Цена демократии

19.05 / Байден пошутил о своей 180-летней политической карьере

14.08 / Мнение: Виновные поимённо

12.09 / Врач-иммунолог спрогнозировал переход коронавируса от человека к животному

13.01 / Мнение: “Золотой мост” для России

23.10 / «Гитлер освободил их от такой химеры, как совесть»

03.12 / «Оля не смогла встать, чтобы подышать»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика