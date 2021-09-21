Мнение: Российские ЧВК в Мали

В перерывах между жалобами на тему унижений со стороны США, французы продолжают жаловаться, что ЧВК "Вагнер" выгоняет их из Мали, которое французы до недавнего времени считали своей сферой влияния. Но теперь времена изменились.

Местная военная хунта хочет привлечь российскую ЧВК для обучения местных военных. Де-факто, чтобы они занимались тем же самым, чем российские ЧВК в основном занимаются в ЦАР.

Мали: Флоранс Парли просит власти не иметь дело с наемниками «Вагнера» (Le Monde, Франция)

Поскольку Франция сокращает свое военное присутствие в стране, малийские власти планируют обратиться за помощью к российской военизированной компании. Министр обороны Франции намерена попытаться изменить их решение.

Министр обороны Франции Флоранс Парли находится 20 сентября с визитом в Мали, где переходное правительство, в которое вошли преимущественно военные, планирует воспользоваться услугами российской военизированной компании «Вагнер». Такое решение вызывает напряженность в отношениях с Парижем, который сокращает свое военное присутствие в стране. «Моя цель —прояснить позицию малийских властей и предложить переговоры», — пояснила министр перед встречей в понедельник со своим малийским коллегой полковником Садио Камара. «Мы не сможем иметь дело с наемниками», — предупредила она.

Обращение к «Вагнеру» за помощью в подготовке малийских военных и обеспечения защиты лидеров несовместимо с присутствием в Мали французских войск, которые восемь лет борются с джихадистами в Сахеле, о чем уже предупреждал ранее глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Российская частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера», подозреваемая в принадлежности к близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину, уже в 2018 году заключила контракт с Центральноафриканской Республикой, где ее обвиняют в злоупотреблениях и разграблении рудников и залежей полезных ископаемых. Но малийское правительство заявило в воскресенье, что не позволит «ни одному государству делать выбор за него, не говоря уже о том, чтобы решать, к каким партнерам, [включая российских], оно может обращаться или нет». «Есть у нас партнеры, которые решили покинуть Мали, чтобы переключиться на другие страны; есть у нас некоторые районы, которые этими партнерами заброшены», — заявил в четверг премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

Фактически переговоры между малийской хунтой и «Группой Вагнера» происходят в то время, когда Франция начала реорганизацию своего военного потенциала в Сахеле в пользу ограниченного присутствия, сосредоточенного на целевых ударах по лидерам и руководителям джихадистов, а также на поддержке местных вооруженных сил. К концу года французские солдаты должны покинуть базы Кидаль, Тессали и Томбукту на севере Мали. Ожидается, что численность французских войск, развернутых в Сахеле, сократится с более чем 5000 человек в настоящее время до 2500 — 3000 к 2023 году, по данным Генштаба.

Помимо активности «Вагнера», французские власти обеспокоены также пассивностью полковников в другом деле. А именно — в их обещании организовать выборы для передачи власти гражданской администрации в феврале 2022 года. «Вероятно, малийские власти хотят продлить переходный период, несмотря на обязательства, взятые перед ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств)», — опасаются в Париже.

Флоранс Парли начала свой тур по Сахелю в воскресенье с остановки в Ниамее, где она встретилась с президентом Нигерии Мохамедом Базумом и его министром обороны Алкассумом Индату, чтобы обсудить изменение численности французского контингента.

В ближайшие месяцы размещение в Нигере французской авиабазы в Ниамее должно приобрести более важное значение при условии согласия принимающей страны с «боевыми возможностями, которые позволят нам действовать во всем регионе», — объяснили в Министерстве обороны. В этом районе Ниамея, где дислоцируются 700 французских солдат, в настоящее время размещены 6 французских истребителей и 6 военных беспилотников недалеко от района «трех границ» —Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

В этом регионе, который регулярно подвергается нападениям с жертвами среди гражданских лиц и военных, присутствие джихадистских группировок, связанных с Аль-Каидой* в Исламском Магрибе или «Исламским государством»* в Большой Сахаре (EIGS), осложняется напряженностью, которая уже давно установилась между сообществами.

В воскресенье Флоранс Парли попыталась заверить, что Франция не уйдет из Мали и, в более широком смысле, из Сахеля, несмотря на сокращение контингента, напомнив, что уход американцев из Афганистана в конце августа привел к возвращению к власти талибов*. «Франция не уходит, она будет продолжать оказывать поддержку вооруженным силам Сахеля», — подчеркнула госпожа министр. «Ситуация остается нестабильной, мы знаем, что борьба будет долгой».

https://inosmi.ru/politic/20210921/250540539.html – цинк

Согласно другим публикациям, малийская военная хунта якобы хочет подписать контракт на размещение в Мали 1000 российских ЧВКшников, которые займутся натаскиванием местных военных до более-менее приемлемых стандартов. Стоимость контракта 9,1 млн. евро.

Кроме того, французы утверждают, что военная хунта вдовесок к деньгам, готова рассмотреть вопросы связанные с добычей полезных ископаемых в Мали, на которые рассчитывали сами французы.



Африканские страны, где отмечалось военное присутствие ЧВК "Вагнер" и которым приписывали контакты с этой ЧВК.

Фактически подтвержденное присутствие – Ливия, Судан, ЦАР, Мозамбик, ДРК.

Это опять же к вопросу о том, что Мали тут далеко не первая страна.

Фактически, такие опции для российских ЧВК во французской сфере влияния, проистекают из общей слабости Франции, которая не может обеспечить над ними контроль, что и приводит к тому, что границы сфер влияния в Африке начинают меняться. ЦАР уже выпала из французской сферы влияния, теперь на очереди Мали.

Визит министра обороны Франции призван поддержать попытки договориться с местной военной хунтой, дабы не допустить, чтобы вместо Франции в Мали обосновались русские или турки, которые также проявляют интерес к ситуации в Мали и также обвинялись к причастности к военному перевороту, который сверг про-французского президента.

Стоит также отметить, что глава европейской дипломатии Боррель уже грозит малийской военной хунте, что ее договоренности с ЧВК "Вагнер" серьезно повлияют на отношения Мали с ЕС. Местная военная хунта настаивает, что это ее личное дело, с кем вести дела и что она не потерпит внешнего диктата.

Так что концовка фильма "Шугалей 3" (про него отдельно напишу) действительно прозрачно намекает на следующее место работы героев фильмов "Турист", "Солнцепек" и "Шугалей". Таким образом лозунги местных негров просивших Путина ввести войска в Мали, могут таким вот образом действительно реализоваться, если конечно у Франции не получится зацепиться за свои разваливающиеся позиции в этой стране. Официальная позиция Кремля на этот счет не меняется. Российских военных на территории Мали не было и нет.



Французская сфера влияния в Африке. ЦАР уже выпала из нее. Теперь под угрозой Мали.

В целом же, эта история двоякая. С одной стороны, все это выглядит просто как бизнес в странах третьего мира – услуги в сфере безопасности в обмен на деньги и доступ к ресурсам. С другой стороны, на это можно смотреть и под таким ракурсом – РФ непрямыми действиями с помощью неофициальных инструментов создает проблемы для Франции (точно также, как Франция пытается создавать для РФ проблемы в ЦАР поддерживая некоторые группы повстанцев),чтобы сделать ее сговорчивой в других вопросах, потому что созданная проблема уже сама по себе является элементом потенциального торга, который может включать в себя не только Африку.

Будет интересно посмотреть на развитие этой истории, потому что полное выпадение Мали из французской сферы влияния будет тяжелейшим ударом по всей неоколониальной империи Франции в северо-западной Африке. Судя по тому, что в Брюсселе тоже забеспокоились, французы уже вовсю пытаются найти поддержку на уровне ЕС, дабы удержаться в Мали.

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