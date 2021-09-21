Почему тупые ножи опаснее острых, и какие еще предметы на кухне могут навредить

Наша кухня с открытым огнем, летящим во все стороны раскаленным маслом и острыми ножами, пожалуй, является самым опасным местом в доме. А задумывались ли вы о том, сколько опасных бактерий обитает на столешницах и в других местах?

Независимо от того, ученик ли вы на кухне или учитель с большим опытом, важно знать, какие опасные предметы могут угрожать вашему здоровью и безопасности. Зная о вреде и возможных рисках, вы сможете предпринять меры, чтобы избежать неприятностей. В конце концов, знание — это сила.

Посуда с антипригарным покрытием

Такие кастрюли и сковороды, конечно, очень удобны, но мало кто знает, что покрытие PTFE, согласно исследованию Environmental Science and Pollution, выделяет газы и химические вещества, имеющие умеренную или серьезную токсичность при нагревании.

Разделочные доски

Вот уж где корень зла, ведь этот кухонный атрибут является одним из самых распространенных предметов перекрестного загрязнения. Вспомните, часто ли бывает такое, что вы начинаете разделывать сырое мясо, а потом, просто сполоснув водой доску, режете на ней овощи или другие продукты? Мередит Карозерс из Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции (FSIS) напоминает, что после приготовления каждого продукта необходимо мыть поверхность горячей водой с мылом.

Контейнеры для специй

В результатах исследования FSIS говорится, что участники, готовившие на тестовой кухне, 48 % времени тратили на контейнеры со специями. Вымойте руки перед тем, как лезть в шкаф со специями, и очистите контейнеры после использования.

Ножи

Острый нож, безусловно, опасен, но еще опаснее нож тупой. Чтобы он резал, вы прикладываете больше усилий, надавливая на него. Нож может соскользнуть и травмировать вас. Поэтому регулярно точите их и изучите дополнительно правильные методы резки.

Пищевые контейнеры для хранения

Пластиковые емкости могут содержать фталаты или бисфенол А. Оба вещества вызывают попадание опасных химикатов в пищу, особенно при нагревании. Убедитесь, что в ваших контейнерах нет этих химикатов, а также подумайте о замене на стеклянные.

Электроника

В Интернете представлено огромное количество рецептов, поэтому многие из нас на кухне держат телефон или планшет под рукой. Но на гаджетах в 10 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Поэтому не стоит проверять рецепт, а затем продолжать готовить. Как вариант — используйте перчатки, если не можете запомнить ингредиенты или последовательность действий.

Алюминиевая фольга

Ужины, которые можно приготовить в фольге, популярны из-за того, что это можно сделать быстро. Однако кислые продукты, такие как томатный соус или цитрусовые, помещенные в алюминий, опасны. Кислотность приводит к тому, что алюминий попадет в пищу, а избыточное количество данного вещества в организме, как предполагается, грозит болезнью Альцгеймера и недугами почек.

Кухонные полотенца

Регулярно стирайте кухонные полотенца! Исследование 2015 года показало, что они являются основной причиной перекрестного заражения на кухне. Также было обнаружено, что сальмонелла, бактерия, обычно обнаруживаемая в сыром мясе и продуктах из птицы, растет на тканях, хранящихся в течение ночи.

Еще одна опасность с кухонными полотенцами: их использование в качестве самодельных прихваток (мокрых) грозит ожогом.

Измельчитель продуктов в раковине

Многие знают, что нельзя совать пальцы туда, куда не надо. В частности, в кухонный измельчитель продуктов. Если вы уроните что-то туда, доставайте щипцами или другим длинным приспособлением, даже если вы знаете, что прибор отключен.

Губки

Губки — еще одна опасность, ведь они становятся пристанищем для патогенных микроорганизмов. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, показало, что они представляют собой самые большие резервуары активных бактерий во всем доме — даже больше, чем унитаз. Также было выявлено, что регулярная дезинфекция одной и той же губки снижает количество бактерий до 60 %. Но лучше просто чаще менять их на новые или же использовать безопасные альтернативы.