Как самостоятельно сделать плавающую прикроватную тумбу. Проект экономный и прекрасно смотрится

Прикроватные тумбочки — очень удобная мебель, повышающая комфортность спальни. Такие предметы интерьера можно приобрести в магазине. Однако, как и любая другая мебель, стоят они относительно недешево. Чтобы сэкономить деньги, прикроватные тумбочки можно сделать своими руками. Очень стильно, к примеру, будут смотреться в спальне плавающие тумбочки без ножек.

Какие материалы понадобятся

Для изготовления плавающих тумб будут нужны такие материалы и инструменты:

фанера;мебельная кромка;петли мебельные для откидных элементов;брэд-гвозди;рулетка, линейка, карандаш;циркуляционная пила;дрель;угольник, зажимы.

Фанеру для тумбочек лучше всего покупать с меламиновым покрытием. В этом случае готовые тумбочки будут выглядеть, как купленные в магазине. Можно также взять ДСП с меламиновым покрытием. Но можно на заключительном этапе и просто окрасить фанерные элементы.

Брэд-гвозди — это очень маленькие и тонкие гвоздики, называемые также проволочными гвоздями. Головки у этих гвоздей небольшие, и после забивания они становятся практически незаметными. Чтобы тумбочка получилась крепкой, брэд-гвозди стоит брать для нее подлиннее.

Кромку для торцов лучше покупать с уже нанесенным на нее клеевым составом. Такую кромку будет легче установить на место.

Раскрой фанеры: инструкция

Определитесь с размерами вашей тумбочки. Длина, высота и глубина будут зависеть от особенностей планировки спальни, а также от того, какое количество предметов впоследствии планируется держать в тумбочке. Также определитесь с тем, на какой высоте будет располагаться полка.

Вырежьте из фанеры или ДСП следующие элементы:

верх и низ — по длине и глубине;две боковые стороны — по глубине и высоте (минус толщина фанеры, умноженная на 2);центральную полку — по длине (минус толщина, умноженная на 2) и глубине;заднюю стенку — по длине и высоте;дверку — по длине и высоте до верхней плоскости полки.

Сборка коробки

С помощью клея по дереву и гвоздей соберите из вырезанных из фанеры или ДСП элементов коробку тумбочки. Сначала соедините вместе 4 элемента — боковые стенки, столешницу и дно. Гвоздики забивайте через столешницу или дно в торцы боковых стенок. Дождитесь высыхания клея. Закрепите заднюю стенку и установите на место полку. В процессе сборки также пользуйтесь гвоздями и клеем.

Отделка торцов

Торцы у листов как ДСП, так и фанеры выглядят не слишком привлекательно. Поэтому их нужно закрыть с помощью специальной мебельной кромки.

Приклеивается такая кромка с помощью обычного утюга. От кромочной ленты нужно отрезать полосу по длине торца плюс небольшой запас на оба края. Далее ленту следует плотно прижать к торцу и медленно прогладить утюгом. На заключительном этапе с обеих сторон торца обрезаются выступающие концы полосы.

Монтаж дверки

Чтобы сделать нижнюю полку тумбочки закрытой, закрепите дверку на петли-доводчики. Одну часть доводчика закрепите на крышке, вторую — на дне тумбочки. Предварительно сделайте разметку. Разметку стоит производить тщательно, чтобы дверка впоследствии встала ровно, а сама тумбочка выглядела аккуратно.

Заключительный этап

Если вы использовали фанеру или ДСП с покрытием, на этом этапе сборку тумбочки можно считать оконченной. Все, что вам нужно сделать дальше — это прикрутить к дверке ручку и закрепить тумбочку на стене с помощью кронштейнов.

Если фанера для сборки использовалась обычная, тумбочку, перед тем как вешать на стену, нужно загрунтовать и окрасить в 2-3 слоя. Краску лучше использовать специальную мебельную. Это обеспечит максимально привлекательный вид готовой тумбочки.

В любом случае каждый предыдущий слой краски перед нанесением последующего нужно тщательно просушивать.

Чтобы интерьер спальни смотрелся гармоничнее, с другой стороны кровати можно повесить вторую тумбочку, собранную по той же технологии.