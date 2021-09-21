Гройсман предложил выплачивать по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 в Украине

Экс-премьер напомнил, что в августе Международный валютный фонд выделил Украине $2,7 мдрд для преодоления последствий COVID-19 и борьбы с заболеванием.

“Я бы предложил выплатить каждому человеку, который придет и вакцинируется, по 1 тыс. грн в качестве дополнительной мотивации, чтобы они защитили себя и окружающих. Я бы даже предложил такую компенсацию тем, кто уже вакцинировался раньше, чтобы это было достаточно справедливо”, – сказал он.

Гройсман также предложил выплачивать минимальную зарплату из госбюджета людям, которые временно потеряют работу в случае введения в стране нового локдауна, а также предусмотреть компенсацию убытков, процентов по кредитам, арендной платы для бизнеса.

Кроме этого, политик считает, что нужно утвердить программу вакцинации от сезонного гриппа в Украине, а также наладить систему массового тестирования на коронавирус в учреждениях образования.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В стране первую дозу вакцины получило 6,4 млн пациентов, а 5,2 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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