 

“Это ужасная ситуация”. Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому

21.09.2021, 12:56, Новости дня
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“Это страшная ситуация, когда у моего ребенка дыхание было 60 раз в минуту”, – заявила она.

По словам артистки, врачи в столичной детской больнице, куда их привезла “скорая”, при этом не спешили оказывать ему помощь, а проводили анкетирование, выясняя фамилии родителей и место проживания.

Гвоздева призналась, что врач была недовольна тем, что их привезли именно к ним, так как она прописана не в Киеве, а в Киевской области.

“И только потом они решили помочь. Это ужасная ситуация “, – отметила она.

По словам Гвоздевой, сейчас жизни ее сына ничего не угрожает – они находятся на лечении в частной клинике.

“Думаю, через день или два нас уже выпустят на домашнее лечение”, – выразила надежду Гвоздева.

О случившемся танцовщица написала также на своей странице в Instagram, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской с призывом обратить внимание на ситуацию с обеспечением детских больниц. Во время пребывания в больнице танцовщица обратила внимание на то, что там не было отопления, горячей воды, нормального постельного белья, а квалификация персонала показалась ей очень низкой. В доказательство она привела тот факт, что ее сыну медсестра неправильно поставила катетер. 

“Я хочу обратиться ко всем – я буду делать все, что от меня зависит, чтобы обеспечить детские больницы необходимым”, – заявила в эфире канала хореограф.

Гвоздева призналась, что пока что Зеленские не отреагировали на ее призыв, подчеркнув, что знакома с президентом и его женой лично.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. “Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя”, – объяснила она свое решение.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. Он занимается кейтерингом. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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