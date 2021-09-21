Налоговый законопроект №5600 может принести в госбюджет 25–35 млрд грн – Марченко

Министр отметил, что в процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько видоизменился, поэтому изменились и его предварительные оценки.

“По нашим расчетам, сумма дополнительных доходов может составлять от 25 до 35 млрд грн. В среднем более 30 млрд, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом”, – сказал Марченко.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

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