«Наверное, нарушаю закон, а кто приказал — не скажу»

Результат эксперимента: получить почти честный результат голосования на отдельном участке возможно. Победить систему — пока не получается.

Если «штатный» избирком привычно и не рефлексируя не обращает внимания на процедуру, установленную федеральным законом, да и не знает закона. Если председатель УИК демонстративно плюет на этот закон, подчиняясь телефонному звонку. Можно побороться, но на один участок понадобится полдюжины грамотных наблюдателей с крепкими нервами и приличным здоровьем.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Участковая избирательная комиссия № 1641 — Петроградская сторона, школа на улице Плуталова. Именно на выходе с этого участка 18 сентября после провокации со стороны неизвестных была доставлена в полицию член теризбиркома, бывший координатор питерского штаба Навального (вынуждены указать, что власти признали штабы экстремистскими структурами — ред.) Ирина Фатьянова.







На этом участке председатель собиралась выдать избирательные бюллетени человеку, не имеющему к участку никакого отношения, но была остановлена наблюдателями. На этом участке в нескольких бюллетенях «забыли» вычеркнуть имя снятой с выборов кандидата от «Яблока» Ксении Михайловой, причем некоторые такие бюллетени выдали избирателям, а потом заменили — после того, как нелегитимные бюллетени были опущены в урну.

Корреспондент «Новой» провел на 1641-м выборную ночь.

Незнайки от «Новых людей»

В помещении УИКа не людно. Голосование завершается. Мне кивают на молодых людей, материализовавшихся в качестве членов комиссии с правом совещательного голоса под занавес процесса. Двое парней в масках и головных уборах (которые они так и не снимут до утра), разместились за столом в холле.

Представители партии «Новые люди». Фото: Денис Коротков / «Новая»

Знакомимся. Мужчины немногословны:

— Представляем партию «Новые люди». Мы больше ничего не будем говорить.

— Ну почему же? Расскажете о партии, которую представляете?

— А мы толком ничего не знаем. Мы молодые. Мы выбрали эту партию, потому что это что-то новое.

— А кто председатель вашей партии?

— Председатель? Садовская, по-моему. На данный момент она избирается (Председатель партии «Новые люди» — Алексей Нечаев — ред.).

— Как же вы не знаете, кто председатель партии, которую вы представляете?

— Почему мы должны кого-то знать? Вот хотим, делаем так. Вам нужна конкретика, а у нас больше интуитивный момент.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Арден Аркман / «Новая»

В короткой беседе выясняется: о кандидате Дарье Садовской новые члены УИК знают, что она многого достигла за короткое время, но вот чего именно и в какой области — пробел. Объясняют, что неудержимое желание проконтролировать правильный учет голосов за неизвестную им Садовскую привел их на избирательный участок, где председатель УИК Ольга Ивкова их и зарегистрировала, а в саму партию «Новые люди» они не обращались, да и не представляют, как это делать.

В некотором недоумении от ситуации, когда УИК регистрирует членов комиссии от политической партии без ведома самой партии, обратил внимание членов комиссии с правом решающего голоса на этот абсурд.

Ответ был коротким: «Спасибо». Вежливо, но бессмысленно.

Как мы считали неиспользованные бюллетени

Двадцать ноль-ноль. Двери закрываются, члены комиссии собираются за составленными столами.

Начинается пересчет. Председатель Ивкова: «Я буду считать так, как мне удобно». И пересчитывает, молча перебирая уголки листов в пачках. Требования членов УИК с правом совещательного голоса пересчитывать бюллетени путем перекладывания так, чтобы её действия могли контролировать все члены УИК и наблюдатели, отвергает: по её мнению, эта норма закона относится только к бюллетеням, использованным при голосовании. Постоянные члены комиссии председателя поддерживают. Сколько, на самом деле, листов в пачке, неизвестно, вероятную ошибку председателя, даже при отсутствии злого умысла, обнаружить или исправить невозможно.

В итоге посчитали так, что никто точно не знает, сколько их было.

Требование «совещательных» членов УИК произвести контрольный пересчет хотя бы одной из пачек отклонили голосами «решающих». Звонок на «горячую линию» Центризбиркома подтвердил право пересчета, но было поздно: комиссия перешла к следующему этапу.

Вдруг выяснилось, что у двух мужчин от «Новых людей» нет никаких документов, обосновывающих их нахождение на участке. Более того, они оказались анонимами, категорически отказываясь назвать свои имена. Председатель и секретарь комиссии раскрыть инкогнито так же не пожелали, но убеждали поверить (опять на слово), что всё в порядке. Не убедили. По просьбе членов комиссии с правом совещательного голоса полиция выставила «анонимных наблюдателей» за пределы участка, и они дисциплинированно следили за процессом от входа.

«Новые люди» у порога. Фото: Денис Коротков / «Новая»

Ситуацию поправили к половине второго ночи, когда председатель и секретарь, прервав подсчет и удалившись с участка на полчаса, видимо, нарисовали «представителям партии «Новые люди»» удостоверения. Не обращая внимания на то, что эти «представители», по их же собственным словам, не имеют от партии никаких полномочий, да и не знают, где эту партию искать.

Остаток ночи они наблюдали. В прямом смысле этого слова, только наблюдали. Молча. Не реагировали на нарушения, не вступали в дискуссии, не задавали вопросов и, в общем, никому не мешали. Не люди — загадка.

Как считали списки избирателей

Что там члены комиссии с правом решающего голоса насчитали в списках избирателей — неведомо. В какой-то момент председатель Ольга Ивкова объявила, что подсчет закончен, открыла сейф и достала из него сейф-пакеты. Ходатайство члена УИК с правом совещательного голоса Артема Рыжкова проверить правильность подсчетов (предусмотрено нормой закона о гарантиях избирательных прав граждан), Ивкова мимоходом отклонила, продолжая выкладывать сейф-пакеты на стол. Не утруждая комиссию голосованием, шлепнула ладонью по столу: «Отказываю. Уже достали, давайте проверять». А по поводу написания жалобы — не возражала: мол, пишите, рассмотрят. В своё время.

Голосование её уговорили провести, и она его провела с предсказуемым результатом. Вообще ни одного случая, когда член комиссии с правом решающего голоса проголосовал бы вразрез с позицией председателя или посмел бы возразить по какому-либо вопросу, я не увидел.

Как мы необыкновенно считали голоса

Бюллетени из сейф-пакетов и ящиков вывалили на стол, разложили по четырем пачкам — по видам выборов, а затем под внимательными взглядами и прицелами видеокамер «совещательных» членов УИК и наблюдателей — по голосам. Наблюдатели сумели настоять на соблюдении законного порядка: председатель показывала очередной бюллетень всем присутствующим, затем он отправлялся в соответствующую стопку. Настала пора считать.

Председатель комиссии предполагала пересчитывать бюллетени с голосами так же, как она обошлась с бюллетенями невостребованными, — перебрать бесконтрольно уголки: «Давайте считать обыкновенно, как все!» Артему Рыжкову, который зачитал норму закона: бюллетени пересчитываются исключительно путем перекладывания и не одновременно, — убедить комиссию удалось не сразу.

Спор достиг глубин и затронул философские категории. Член комиссии с правом решающего голоса потребовал дискуссии: «Что такое “пачка” и “одновременно?”. Его поддержал коллега: «Я вот считаю, что у меня это не пачка, а стопка». Стопку, видимо, можно считать, как угодно…

Всё-таки здравый смысл победил, стали перекладывать.

При таком способе подсчета вероятность ошибки была почти исключена, но для этого понадобились все наличные силы. За плечом у каждого пересчитывающего «решающего» стоял «совещательный» или наблюдатель, члены комиссии с правом совещательного голоса Даниил Янтаров и Артем Рыжков вели непрерывную видеозапись, наблюдатель Диана Гарифанова не отходила от креативного председателя. Наступила почти идиллия, но быстро закончилась — на четвертой пачке.

Одномандатный округ по Госдуме подсчитали, партийные списки тоже, справились с персональными кандидатами в ЗакС и перешли к партиям…

И тут случилось загадочное. Переговорив с кем-то по мобильному, Ольга Ивкова объявила перерыв в подсчете посреди процедуры, великолепно проигнорировав закон, который совершенно недвусмысленно говорит о непрерывности подсчета,

— Вы считаете, что вы сейчас не нарушаете закон?

— Наверное, нарушаю.

— А по чьему распоряжению?

— Не скажу.

Суровый член комиссии (с правом решающего голоса) поддержал председателя: «Сказала, что надо, значит, надо. Она председатель вообще-то, нет?»

Похоже, сама Ольга Ивкова не была уверена, что надо. Кто и что говорил ей по телефону, неизвестно, но её ответы выглядели странно:

«Два… Три… А потому что так — по закону … Я? Я крутая? Я крутая? Да ничего … Что вы мне предлагаете? А вы придите сюда … Вот замечательно … Но не в такой … Значит, вы лучший председатель, чем я … Мы заканчиваем, мы уже на партии на последней … Нет … Да что вы…»

Председатель Ивкова боролась с телефоном. Она ненадолго зашла за угол, вернулась: «Продолжаем». Но телефон победил. Он зазвонил опять, и, выслушав совсем короткое обращение, председатель УИКа приняла окончательное решение, быстрым шагом покинула помещение для голосования и, увлекая за собой секретаря, скрылась за дверью кабинета в конце коридора. Не обошлось без небольшой потасовки на глазах флегматичного полицейского.

Минут через сорок Ольга Ивкова вернулась, и комиссия продолжила подсчет. Никаких пояснений от неё добиться не удалось.

Закончив с последней пачкой, председатель погнала события галопом. Вместо того, чтобы провести завершающее заседание, на котором в соответствии с законом положено огласить цифры, рассмотреть оставшиеся ходатайства и жалобы, она дала команду упаковывать бюллетени — чем и занялся один из членов комиссии, запомнившийся непринужденной, чтобы не сказать фамильярной (а скорее хамской) манерой общения.

Ещё не было принято никакого решения, никто не услышал результаты подсчетов, а постоянные члены комиссии уже снимали со стен документацию, собирали вещи, а председатель Ивкова заполняла остававшиеся чистыми графы на увеличенных копиях протоколов на стене УИК — по какой-то одной ей известной системе, без записей, сверяясь, кажется, с чатом в WhatsApp. Получалось не очень, цифры зачеркивались, переправлялись, и протоколы стали похожи на тетрадь двоечника.

На замечания о прямом и несомненном нарушении процедуры, установленной федеральным законом, обладатели «решающего голоса» предпочли не обращать внимания.

В это время остальные члены комиссии убирали документацию и уносили мебель, один из них в одиночку потащил мешок с бюллетенями на выход, и его остановила только закрытая дверь. Шел шестой час утра.

Дверь в кабинет открылась без десяти минут семь. Копии протоколов, которые были выданы членам комиссии с правом совещательного голоса, соответствовали результатам подсчета. Работа завершилась, остался последний штрих — увидеть те же результаты в системе «ГАС Выборы».

Информация появилась около 15 часов 20 сентября и полностью соответствовала составленным протоколам.

Результаты

Пожалуй, главной интригой была борьба Бориса Вишневского из «Яблока» и Сергея Соловьева из «Единой России» за мандат депутата Государственной Думы. Действительными были признаны 611 «проголосовавших» бюллетеней. Борис Лазаревич Вишневский получил 211 голосов избирателей, Сергей Анатольевич Соловьев — 115. По партийным спискам впереди оказалась «Единая Россия» — 182 голоса, на втором месте «Яблоко» (140 голосов), на третьем — КПРФ (120). Свыше проходных 5 процентов у «Справедливой РФ — За правду», «Новых людей» и ЛДПР.

По голосованию за место в петербургском ЗакСе «эсер» Игорь Королев (220 голосов) заметно обошел формального самовыдвиженца Марину Лыбаневу с результатом 130.

Нет наблюдателей — есть ЕР

Предварительные суммарные результаты выборов на участках, подконтрольных Территориальной избирательной комиссии № 18, которой подотчетен УИК-1641, почти зеркально отличаются. В целом, с отрывом примерно в два раза Сергей Соловьев выигрывает у Бориса Вишневского, Марина Лыбанева — у Игоря Королева, а «Единая Россия» кроет «Яблоко» в разы. Конечно, есть участки, где голосуют курсанты Военно-космической академии им. Можайского, тесно связанной с единороссом и уже экс-председателем ЗакСа (отцом Марины Лыбаневой) Вячеславом Макаровым, которые на удивление дисциплинированно дают «космический» результат.

Возможно ли найти членов комиссий и наблюдателей, которые будут так же биться за каждый голос и за каждую процедуру, как ребята с УИК-1641 — большой вопрос. И не всегда это поможет. На участках Петроградского района вечером 20 сентября членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей выдворяли с участков и отвозили в полицию неоднократно, и приема против этого не придумано. Виноват-не виноват, может, и разберутся, но подсчет голосов обошелся без них. По примерным подсчетам получается, что результат «Единой России» обратно пропорционален наличию независимых наблюдателей и членов комиссий.

Но всё же. Конечно, торчать на участке сутки напролет, нарываясь на циничное превосходство «профессиональных» деятелей избирательного процесса (которые в большинстве своем закон не знают и знать не хотят), пытаться противостоять фальсификациям по трое суток без гарантии успеха сложно, но интересно, — иногда получается, и это правильно. Даже если победа на скромном участке не повлияет на конечный результат.

Денис Коротков, корреспондент отдела расследований

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