 

Кремль спросили о награде для обезвредивших пермского стрелка

21.09.2021, 12:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Кремле пока не знают, какие медали вручат сотрудникам ДПС, задержавшим напавшего на вуз в Перми, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас я не располагаю такой информацией, будем вас информировать об этом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.



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