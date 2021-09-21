В ОП заявили о беспрецедентно высоком уровне организации выборов

Соблюдение всех процедур в ходе голосования, как и само проведение выборов были организованы на беспрецедентно высоком уровне, сообщил газете ВЗГЛЯД глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

«Прошедшие выборы носили беспрецедентный характер по объему общественного контроля со стороны гражданского общества, партий и кандидатов. Сотни тысяч наблюдателей, видеонаблюдение. Мы в нашем координационным центре в Общественной палате проверяли каждый случай. При этом никто ничего не скрывал», – сообщил Григорьев.

Он добавил, что «в реальности по всей стране есть всего 107 участков из 96 тысяч, на которых были выявлены сомнительные ситуации, имеющие хоть какие-то риски, которые гипотетически могли бы привести к искажению волеизъявления граждан». «Но и то не по участку в целом, а по отдельной урне для голосования, сейф-пакету, определенному количеству (иногда – единичному) бюллетеней. И практически сразу принималось решение – объявлялись эти бюллетени недействительными. Иногда из-за трех-четырех бюллетеней целая урна признавалась недействительной, но эта была необходимая мера, поскольку это сразу снимало все вопросы», – добавил Григорьев.

«Наш координационный совет констатирует, что по соблюдению всех процедур, по организации выборов все было организовано на беспрецедентно высоком уровне», – заключил он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей. Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.

В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».