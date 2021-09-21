Экс-глава МИД Украины о давлении со стороны России после выборов в Госдуму: Грядет жесткая волна дестабилизации

Украинский дипломат считает, что Европейский союз признает результаты парламентских выборов в России, даже в Крыму и Донбассе, поскольку западные политики сотрудничают с РФ по Афганистану, а также из-за высоких цен на газ и для координации политики в отношении Китая.

Благодаря этому у Кремля, по словам Климкина, появится возможность начать “жесткую волну дестабилизации” Украины. Дипломат заявил, что ничто не помешает Москве воспользоваться этим шансом. Однако при этом украинский политик так и не сказал, в чем же именно будут заключаться суровые действия РФ.

Россия многократно отмечала, что не намерена проявлять агрессию в отношении не только Украины, но и других стран. В Государственной Думе подобные заявления украинских политиков называли фантазией.

Ранее “Дни.ру” писали о возможной революции на Украине. Политолог Руслан Бортник заявлял, что в Незалежной готовятся к новому Майдану. По его словам, ситуация в стране обострится зимой или в начале весны, когда цены на услуги ЖКХ в очередной раз вырастут. Вместе с тем рейтинг главы государства Владимира Зеленского продолжает снижаться.