Мнение: Адвокату Хиллари Клинтон предъявлено обвинение в афере Рашагейта

Познавательно об организации Рашагейта и нарратива о том, что Трамп и Россия действуют заодно.

Адвокату Хиллари Клинтон предъявлено обвинение в афере Рашагейта

Обвиняя адвоката кампании Клинтонов Майкла Суссманна во лжи ФБР, специальный советник Джон Дарем предлагает новые доказательства измышлений, лежащих в основе теории заговора Трампа и России.

Обвинение адвоката Хиллари Клинтон Майкла Суссманна предлагает новые доказательства того, что теория заговора Трампа и России, охватившая президентский срок Трампа, сама по себе была продуктом фальсификаций, связанных с кампанией Клинтон в 2016 году.

Хотя Суссманну грозит только одно обвинение в ложном заявлении, 27-страничный документ об обвинении дает подробное представление о том, как началась афера с Рашагейтом и как оперативники Демократической партии, сотрудники разведки и представители СМИ истеблишмента обманом скармливали ее общественности.

Изобретая «нарратив» Трампа и России, чтобы «угодить» демократическим «VIP-персонам»

Суссманн, до недавнего времени являвшийся адвокатом юридической фирмы Perkins Coie, проводившей кампанию Клинтон, является вторым лицом, которому Джон Дарем, специальный советник, занимающийся расследованием российского расследования, предъявил обвинение.

Суссманн обвиняется во лжи ФБР во время встречи в сентябре 2016 года, на которой он пытался поднять тревогу по поводу «секретных коммуникаций» между компанией Трампа российским Альфа-банком. Суссманн предоставил тогдашнему поверенному ФБР Джиму Бейкеру документы и данные, якобы свидетельствующие о том, что компьютерные серверы, связанные с Трампом и Альфа-банком, находились в постоянном контакте.

Это свидетельство, утверждал Суссманн, возможного скрытого обратного канала. По словам Дарема, Суссманн сказал Бейкеру, что он не работал «ни на одного клиента», а просто передавал информацию, предоставленную ему «несколькими киберэкспертами», столкнувшимися с подозрительным веб-трафиком.

Но согласно подробному обвинительному заключению, Суссманн на самом деле готовил политически мотивированную аферу.

Теория предполагаемого тайного канала Трамп-Альфа была придумана неназванным техническим руководителем, который претендовал на высшую должность в области кибербезопасности в предполагаемой администрации Клинтон. Чтобы распространить теорию среди средств массовой информации и разведывательного сообщества, исполнительный директор и Суссманн «скоординировались», говорит Дарем, с Марком Элиасом, коллегой Суссманна в Perkins Coie и ведущим юристом кампании Клинтона в 2016 году.

Суссманн и Элиас, в свою очередь, координировали свои действия с частной разведывательной компанией Fusion GPS. Элиас уже нанял фирму – от имени Клинтон – для подготовки досье Стила, собрания сфабрикованных отчетов бывшего британского шпиона Кристофера Стила, в котором утверждалось, что Россия иТрамп давно поддерживают отношения путем заговора и шантажа. По словам Стила , именно Суссманн на встрече в июле 2016 года первым сообщил ему об истории с сервером Альфа-банка. Элиас также информировал участников кампании Клинтон, включая «руководителя кампании, директора по коммуникациям и советника по внешней политике». В феврале 2017 года Зусманн также встретился с чиновником ЦРУ, чтобы продвигать версию Альфа-банка.

Суссманн скрыл этот заговор от ФБР, а также тот факт, что он выставлял Клинтон счет за свое участие. Встреча с Бейкером из ФБР, например, была обвинена в предвыборной кампании Клинтон как «работа и общение в отношении конфиденциального проекта». Фактически, по словам Дарема, «вся или почти вся» работа Суссманна над историей Альфа-банка до встречи с Бейкером была «оплачена кампанией Клинтон».

(В деле Суссманна сокрытие денежных следов было налажено практикой Рашагейта. Его юридическая фирма Perkins Coie и кампания Клинтон скрывали, что они финансировали досье Стила , пока повестка от контролируемого Республиканской партией комитета по разведке Палаты представителей не вынудила их признать правду в октябре 2017-го года. ФБР также скрыло спонсоров Стила из Демократической партии от суда FISA, когда оно использовало досье для получения ордера на наблюдение за добровольцем кампании Трампа Картером Пейджем.)

Суссманну предъявлено обвинение в том, что он не раскрыл, что действовал от имени команды Клинтон. Но обвинительный акт ясно показывает, что Дарем раскрыл более широкий обман. За несколько недель до встречи с ФБР Суссманн работал с неназванным техническим руководителем («Технический руководитель-1»), который, как и кампания Клинтона, был также клиентом Суссманна. «Цель» руководителя, по словам Дарема, состояла в том, чтобы создать «нарратив о связях Трампа с Россией», которое в конечном итоге «удовлетворило бы некоторых VIP-персон», то есть клиентов Суссманна в кампании Клинтона.

Для достижения этой цели руководитель воспользовался своим положением собственности в нескольких компаниях для доступа к «общедоступным и частным» данным в Интернете и поручил нескольким людям помочь ему. В результате этих усилий был получен кэш предполагаемого трафика DNS между маркетинговым сервером, ведущим к Трампу, и Альфа-банком в России. По словам Дарема, исследователи технического руководителя выразили опасения по поводу проекта. Один из членов команды выразил «продолжающееся сомнение» относительно теории заговора Трампа и Альфы, которую Суссман «позже передаст ФБР», и выразил обеспокоенность тем, что проект был продиктован не данными, а «предвзятостью против Трампа».

Чтобы предположить даже «очень слабую ассоциацию», предупредил исследователь, «нам придется раскрыть каждую уловку, которая есть у нас в сумке». В какой-то момент сам руководитель даже признал, что трафик Трампа и Альфа-банка был не секретным каналом, а на самом деле «отвлекающим маневром». Но в конечном итоге это не помешало ему работать с Суссманном над составлением официальных документов и сбором данных, которые будут представлены в ФБР для обслуживания «нарратива в интересах VIP-персон».

ФБР в конечном итоге придет к тому же отвлеченному выводу, который скрыл исполнительный орган. Как отмечает Дарем, «рассматриваемый почтовый сервер не принадлежал и не управлялся Trump Organization, а, скорее, находился в ведении компании, занимающейся массовым маркетингом электронной почты, которая рассылала рекламу гостиницам Трампа и сотням других клиентов».

Со своей стороны, Альфа-банк подал иск против вовлеченных компьютерных исследователей, обвинив их в подделке компьютерных данных в ходе преднамеренной клеветнической кампании с целью привязать банк к Трампу. В длинном отчете, заказанном Альфа-банком, утверждается, что «злоумышленники могли искусственно создать DNS-активность» между Трампом и Альфа-банком, «чтобы создать впечатление, что соединение существует, для« обнаружения »позже».

После распространения истории о Трампе и Альфе, кампания Клинтон раздувает «секретную горячую линию»

Расследование ФБР теории Альфа-банка оказалось столь же бесплодным, как и любая другая из сфабрикованных теорий заговора Трампа и России, за которыми на протяжении более трех лет следовали сотрудники разведки США, комитеты Конгресса и средства массовой информации. Но усилия Суссманна в конечном итоге достигли своей цели. Встреча с ФБР дала журналистам повод опубликовать обвинения Альфа-банка всего за несколько дней до выборов в ноябре 2016 года. Несколькими неделями позже досье Стила, финансируемое Национальным комитетом демократов, увидит аналогичное проникновение в общественное сознание: после многомесячного сидения над непристойным досье американские СМИ получили новостной крючок, чтобы опубликовать его, когда тогдашний директор ФБР Джим Коми – вместе с другими сотрудники разведки – отправились в Башню Трампа и проинформировали тогдашнего избранного президента Трампа о предполагаемой "записи с мочой".

31 октября Франклин Фоер из Slate , а также Эрик Лихтблау и Стивен Ли Майерс из New York Times опубликовали статьи о «секретном канале» Трампа и Альфа-банка. История The Times показала, что соратники кампании Трампа, а также теория Альфа-банка были предметом расследования ФБР. Кампания Клинтон сразу же продвинула эту историю в рамках своей публичной кампании по изображению Трампа марионеткой Кремля. «Ученые-компьютерщики, по-видимому, обнаружили секретный сервер, связывающий Trump Organization с российским банком», – заявила Хиллари Клинтон в Twitter. «Пришло время Трампу ответить на серьезные вопросы о его связях с Россией». Клинтон также поделилась заявлением своего тогдашнего советника по внешней политике Джейка Салливана. Эта «секретная горячая линия», заявил Салливан, «может быть самым прямым связующим звеном между Дональдом Трампом и Москвой» и «может стать ключом к раскрытию тайны связей Трампа с Россией». Салливану «определенно кажется, что Trump Organization чувствовала, что ей есть что скрывать».

Но пять лет спустя теперь у нас есть подтверждение того, что на самом деле кампания Клинтона скрывала свою роль источника этой истории. Как отмечает Гленн Гринвальд, и Хиллари, и Джейк Салливан делали вид, что они только что узнали об этой шокирующей истории из Slate, тогда как на самом деле юристы и исследователи Хиллари потратили недели на то, чтобы довести эту историю до ФБР и дружественных журналистов, таких как Фоер. Другими словами, это была Хиллари и ее команда, которые создали обман, а затем сделали вид, что – как и все остальные – они только узнали об этом и верят, что это правда, потому что СМИ, в которое они скармливали ложную историю только что опубликовал это.

В самом деле, роль кампании Клинтон в создании истории об Альфа-банке была настолько обширной, что, похоже, она повлияла на тот день, когда она стала достоянием гласности. Как вспоминает Дарем, 30 октября сотрудник Fusion GPS написал Slate's Foer и сказал, что «пора поторопиться». Фоер ответил, поделившись тем, что он назвал «первыми 2500 словами» своей статьи, а затем опубликовал ее на следующий день. Он так и не сообщил, что эта история пришла к нему от демократического соперника Трампа.

«Какие еще доказательства вам нужны?»

Сравнение деталей обвинения с тем, как Фоер и другие доверчивые журналисты раскручивали подпитываемый Клинтоном «рассказ» об Альфа-банке, позволяет понять, как средства массовой информации способствовали мошенничеству. В то время как Дарем показывает, что команде создававшей нужный нарратив вокруг Альфа-банка было поручено создать «повествование» о связях Трампа и России, которое понравилось бы «VIP-персонам» Демократической партии, «исследователи» Альфы представили обманщикам кампании Клинтон обратную прикрытие: они просто оказались очень удобными – имеется в виду интернет-сыщики, пытающиеся защитить кампанию Трампа.

«Мы хотели помочь защитить обе кампании, потому что мы хотели сохранить честность выборов», – сказал Фоеру один из неизвестных исследователей. «Мы думали, что у русских нет возможности просто атаковать демократов», но и республиканцев тоже, – сообщил газете New Yorker Декстеру Филкинсу другой источник . «Мы пытались защитить их». История Филкинса, опубликованная в октябре 2018 года , через два года после Фоэра, и спустя много времени после того, как ФБР в частном порядке пришло к выводу, что в ней ничего нет, дала истории Альфа-банка новый срок годности.

Наташа Бертран, ныне корреспондент CNN, присоединилась к Фоеру на MSNBC в октябре 2018 года, чтобы заявить, что связь Альфа-банка и Трампа на самом деле была тайным сговором. «Какие еще доказательства вам нужны? Это очень, очень очевидно, – сказал Бертран.

В ту же ночь Филкинс получил восторженный прием от ведущего теоретика заговора Трампа и России по кабельным новостям. «Как же нашей стране повезло, что журналисты столь же талантливые, как вы и Франклин Фоер, пишите об этом», – сказала Рэйчел Мэддоу Филкинсу через стойку репортеров.

Как и ожидалось, те же голоса в СМИ, которые повторяли историю Альфа-банка и бесчисленное множество других фантазий о России на протяжении всей эры Трампа, теперь замолчали или продолжают петлять.

За день до предъявления обвинения Суссманну Мэддоу осветил историю, основанную на утечке в New York Times от кого-то из лагеря Суссманна. Это позволило Мэддоу избежать изобличающих подробностей, раскрытых в обвинительном заключении на следующий день, и вместо этого изобразить еще не предъявленное обвинение как тривиальное обвинение Специального прокурора, отчаявшегося показать результаты. «Единственная мистификация – это обвинение, содержащееся в этом обвинительном заключении», – заявила гостья Мэддоу, юридический аналитик MSNBC Барбара Маккуэйд.

Ни Фоер, ни Филкинс публично не прокомментировали обвинительное заключение. Если судить по его прошлым достижениям, Филкинс не раскаялся. В октябре 2020 года – через два года после его первоначального рассказа и более чем через год после того, как в отчете Мюллера не было обнаружено никаких доказательств в поддержку теории заговора Трампа и России, включая историю Альфа-банка, – Филкинс предпринял нерешительную защиту. Филкинс обнаружил, что Дарем следит за исследователями Альфа-банка на предмет возможных уголовных обвинений, и что Альфа-банк сам подал соответствующие иски. Он назвал легальную деятельность «вызывающей беспокойство» и предупредил, что она «может помочь Кремлю». Филкинс даже подставил Стила, чья «информация», как он заявил, «не была ни доказана, ни опровергнута». Филкинс, возможно, пропустил основные разделы резкого отчета Министерства юстиции за декабрь 2019 года, в котором ФБР критиковалось за то, что оно полагалось на измышления Стила.

Теперь, когда досье Стила широко дискредитировано, а обвинительный акт Суссманна добавляет новые подробности связанного с этим обмана , кампания Клинтон теперь связана с еще одним задокументированным мошенничеством в масштабных усилиях по распространению теорий заговора Трампа и России в СМИ и инициированию федеральных расследований.

Как мы увидим во второй части этого отчета, которая выйдет позже на этой неделе, роль Сусманна в фабрикации Альфа-банка вызывает новые вопросы по поводу утверждения, лежащего в основе скандала между Трампом и Россией: утверждения о том, что Россия украла электронные письма от Демократической партии и передал их Wikileaks в рамках тайной операции по поддержке кампании Трампа. Это обвинение было выдвинуто другой частной фирмой Crowdstrike, которую, как и Fusion GPS, также наняла Perkins Coie, в частности Майкл Суссманн.

(с) Аарон Мате

https://thegrayzone.com/2021/09/20/with-clinton-lawyer-charged-the-russiagate-scam-is-now-indicted/ – цинк

Свободные СМИ, ответственная журналистика основанная на фактах и вот это вот все.

В очередной раз выясняется, насколько вся эта болтовня далека от реальности. Этими помоями про сговор "агента Дональда" с Россией американских граждан на полном серьезе кормили 4 года.

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