 

“В трусах и пиджаке”, ” Очень красивые ножки”. В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке

21.09.2021, 12:02, Новости дня
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Певица позирует в кадре в черной кожаной куртке, мини-шортах, черных колготках и кедах на высокой платформе.

“Расслабьтесь и почувствуйте осень”, – подписала снимки артистка.

“В трусах и в пиджаке”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

“Красотка. Ноги – огонь”, – оценили образ певицы ее поклонники.

“Очень красивые ножки”, – написали фолловеры.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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