 

19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка

21.09.2021, 12:02, Новости дня
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“У нас будет девочка”, – написал Сасанчин под видео.

“Поздравляю нас с доченькой”, – отреагировала на ролик невеста артиста.

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Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу на проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами. 

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка. Сасанчин уверен, что рождение первенца не помешает ему развиваться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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