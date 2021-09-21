 

Проект бюджета Украины на 2022 год предусматривает дополнительные 8,4 млрд грн на зарплаты учителям

21.09.2021, 12:02, Новости дня
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“На зарплаты 430 тыс. учителей дополнительно планируется выделить 8,4 млрд грн. По программе “Новая украинская школа” будет выделено 1,4 млрд грн – это даст возможность закупить современное оборудование и мебель 450 тыс. учеников”, – отметил министр.

Марченко также добавил, что на реализацию реформы в сферах школьного питания и обеспечения пожарной безопасности образовательным заведениям дополнительно предусмотрено 3 млрд грн.

Министр отметил, что на инклюзию в сфере образования предусмотрено 8,9 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем в этом году.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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