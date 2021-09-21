Запрет на экспорт металлолома даст Украине 85 млрд грн налогов – эксперт

Эксперт отметил, что экспорт лома из Украины вырос из-за резкого роста цен на сырье, и местным металлургическим предприятиям теперь не хватает металлолома для собственного производства.

“Дефицит увеличивается в силу того, что увеличиваются объемы экспорта. Турция продолжает повышать цены и массово скупать металлолом, откуда это только возможно, в том числе и из Украины. Еще одна особенность заключается в том, что один из поставщиков, Ливан, недавно ввел запрет на экспорт металлолома. Поэтому на международных рынках возникает дефицит, металлолом дорожает, доступного становится все меньше”, – объяснил он.

Украинские металлурги в отличие от конкурентов из Турции не получают государственной поддержки и поэтому не могут покупать металлолом по таким высоким ценам, заявил Гужва, в связи с этим предприятия Украины промыт ввести запрет на вывоз лома. Эксперт убежден, что в таком случае – если металлолом останется в стране и будет переработан в Украине – государство получит больше поступлений в бюджет, чем если сырье будет вывезено за границу.

“Если до конца года мы ничего не сделаем, то, по оценкам нашего центра аналитического, экспорт лома может возрасти до рекордных 1,5 млн тонн. Что это означает? Это означает, что государство получит около 2,5–3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. И все! А если бы мы переработали эти 1,5 млн тонн металлолома, то мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. И получили бы около 85 млрд грн налогов”, – подытожил глава Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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