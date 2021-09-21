Серые кнопки

«Команда биг дата» «Новой» посчитала KPI для Госдумы. Оказалось, что 100 депутатов можно сократить.

В начале августа около 150 сотрудников IT-компании Xsolla получили письмо от основателя фирмы Александра Агапитова, в котором сообщалось, что они уволены по совету «команды биг дата». «Новая» решила применить этот же подход к оценке эффективности российских депутатов.

Наша «команда биг дата» составила для народных избранников набор количественных KPI, изучила работу депутатов Госдумы с III по VII созыв и пришла к выводу, что около 100 депутатов в каждом созыве были «невовлеченными и малопродуктивными». Представляем результаты нашего рейтинга.

Руководство Xsolla приняло решение об увольнении после изучения активности сотрудников на работе: аналитики проанализировали, как они используют почту, чаты, сервисы для контроля за выполнением задач и другие рабочие инструменты, и признала их «невовлеченными и малопродуктивными». При этом в письме ничего не говорилось о качественных показателях их работы.

При расчете эффективности депутатов мы учитывали три параметра, которые легко измерить:

влияние — число внесенных законопроектов и доля принятых;

дисциплина — присутствие на решающих голосованиях;

риторика — число выступлений на заседаниях, их длительность в минутах, а также артистизм — количество восклицательных знаков в речи и выступлений, после которых депутату хлопали.

Единицу получили депутаты, эффективность которых равна 20 и ниже, двойку — депутаты с эффективностью от 20 до 40, тройку — от 40 до 60, четверку — от 60 до 80, пятерку — от 80 до 100. Один кружок на графике соответствует одному депутату, цветом обозначена партийная принадлежность.

Самые успешные депутаты расположены в верхней части графика, а их менее эффективные коллеги — в нижней.

Рейтинг эффективности VII созыва Госдумы

Около 100 депутатов в VII созыве были «невовлеченными и малопродуктивными»: не вносили законопроекты, прогуливали заседания и недостаточно активно выступали.

Если бы власти увольняли таких неэффективных законодателей, то лишь за последний созыв могли бы сэкономить больше трех млрд рублей.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Наиболее «эффективные» работники Думы за все созывы — конечно же, представители «Единой России», 12% которых удалось получить максимальный балл. Ни одна из действующих думских фракций даже не приблизилась к этому результату, а вот вторые по эффективности — представители «Яблока», где 5% «отличников» и ни одного «двоечника».

Среди самых продуктивных депутатов VII созыва оказались всеми «любимые» народные избранники — представители «Единой России»:

Павел Крашенинников,

Василий Пискарев

Ирина Яровая, которая сохраняет место в топе наиболее работящих депутатов на протяжении последних трех созывов.

В уходящем созыве эти парламентарии внесли от 70 до 100 законопроектов, три четверти которых были приняты; посетили более 90% заседаний и несколько сотен раз выступали с трибуны, в сумме наговорив более чем на 30 часов.

За время работы в Госдуме этой тройке удалось достичь выдающихся результатов: именно они ответственны за наиболее одиозные нормы последнего десятилетия — законы об иностранных агентах, ответственности за реабилитацию нацизма и призывы к нарушению территориальной целостности, недопуске «экстремистов» к выборам, неприкосновенности президента и другие инициативы, ограничивающие права и свободы россиян.

Самыми «низкорейтинговыми» депутатами оказались 69 человек (13%). Среди них есть парламентарии, которые сидят в Думе уже больше пяти созывов — например, единоросс Артур Чилингаров и представитель КПРФ Алексей Пономарев. Если первый попал в аутсайдеры только в последнем созыве, то второй показывал низкие результаты на протяжении всех депутатских сроков.

Также в число «малопродуктивных» депутатов вошел еще один член фракции КПРФ Александр Некрасов — совладелец крупного строительного холдинга «Лидер Групп».

Он прогулял почти две трети голосований, ни разу не выступал на пленарных заседаниях и не добился принятия ни одного из внесенных им 20 законопроектов.

Дольщики его компании неоднократно жаловались на многолетние задержки жилья и устраивали акции протеста.

Все это не помешало Некрасову войти в десятку самых богатых госслужащих 2020 года с общим семейным доходом в 2,8 миллиарда рублей, а в октябре 2020-го получить должность сенатора.

Законодатели моды

Депутаты VII созыва оказались ударниками труда: 13% из них получили «пятерки», это максимальный показатель с 2000 года. В остальные созывы доля «отличников» не превышала 9,5%, а «двоечниками» становились от 20 до 30%.

Высокая продуктивность VII созыва может быть связана с долей принятых законопроектов, которую мы учитывали в параметре «Влияние»: «Новая» рассказывала, что уходящая Дума одобрила более 40% внесенных инициатив — это максимум с 2000 года.

Именно соотношение внесенных и принятых законопроектов обычно считается мерой эффективности депутата, говорит политолог и специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман:

«Депутаты понимают, что их эффективность сводится к тому, сколько они сумели провести законопроектов. Они знают, что к концу созыва их кураторы делают такие же подсчеты, поэтому стараются подписываться под законопроектами, которые выглядят успешными, даже если они не ими внесены.

<…> Если они почуяли, что с законопроектом что-то не так, они забирают свои подписи и разбегаются.

Поэтому эффективность депутата — это не столько показатель его собственной пробивной силы, сколько политического чутья: нужно до первого чтения успеть прислониться к будущему успешному законопроекту и вовремя отползти от неуспешного».

Это показывают и наши подсчеты: в лидерах по влиянию оказались депутаты, подписавшиеся под 100-200 инициативами, из которых 60-80% в итоге приняли. Большинство из них — единороссы: вездесущий Павел Крашенинников, а также его менее известные коллеги Мурад Гаджиев и Игорь Дивинский.

В порыве казаться максимально эффективными депутаты показывают парадоксальные результаты.

Последние два созыва рекорд по числу внесенных инициатив поставили справедливороссы Олег Михеев (VI созыв, соавтор 471 законопроекта) и Сергей Миронов (VII созыв, 343 инициативы). Однако это не помогло — 95% из них отклонили, из-за чего за влияние эти депутаты получили тройку.

Вставать к первому чтению

Есть и другие параметры, которые отражают эффективность депутата — например, посещаемость голосований.

По нашим подсчетам, в VII созыве решающие голосования исправно посещали лишь около половины депутатов — этот показатель стал минимальным с IV созыва.

Скорее всего, в реальности депутаты соблюдают дисциплину еще хуже. В Госдуме продолжают голосовать за отсутствующих и даже умерших коллег, несмотря на то, что по регламенту депутат обязан присутствовать на голосовании лично.

Такая солидарность приводит к подозрительным результатам: так, долларовому миллиардеру и совладельцу компании «Новатэк» Леониду Симановскому на протяжении четырех созывов удавалось посещать 99% заседаний. Аналогичную статистику показал бизнесмен Андрей Скоч — несмотря на 10 детей и долю в холдинге «Металлоинвест» и аэропорте «Внуково». При этом ни на одном заседании Скоч не выступал.

Каждый десятый парламентарий оказался прогульщиком.

После сессии в Госдуме. Фото: РИА Новости

«В начале VII созыва новое руководство Думы пыталось бороться с прогулами, повелев всем под страхом материальных санкций являться на пленарные заседания, — рассказывает Екатерина Шульман. — После этого, когда перепуганные депутаты по первости начали слушаться и являться, то сначала лифты поломались, а потом буфет и столовая не смогли работать, потому что они не рассчитаны на то, что все эти 450 красавцев заявятся на рабочие места».

В число заядлых прогульщиков попал, например, представитель ЛДПР Игорь Лебедев — сын лидера партии Владимира Жириновского. Он сходил лишь на треть всех решающих голосований VII созыва.

Его отец, напротив, прилежно ходил на заседания и стал абсолютным лидером созыва по продолжительности выступлений. Жириновский выходил на трибуну около 800 раз и проговорил больше 40 часов — целую рабочую неделю без перерыва. Это почти в полтора раза больше, чем тройка самых эффективных депутатов — Крашенинников, Пискарев и Яровая вместе взятые.

«Посмотрите друг на друга — рядом сидят лучшие люди»

При расчете оценки за риторику мы учитывали не только число и длительность выступлений, но и артистизм депутата — сколько раз его речь вызывала яркую реакцию: аплодисменты, шум, смех или настолько сильное возмущение, что его оппоненты покидали зал. По этому показателю Жириновский тоже лидирует с большим отрывом, причем во всех созывах — за все время в Думе депутаты бурно реагировали на его выступления более 1600 раз.

Также мы посчитали, сколько раз депутат использовал восклицательные предложения. Здесь снова побеждает Жириновский, и снова с большим преимуществом: в VII созыве около 5700 его высказываний были восклицаниями.

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Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Я еще раз поздравляю фракцию КПРФ — так сказать, будем бороться, Геннадий Андреевич! Я прошу всех коммунистов поехать по стране, ездить по стране: спасайте больных, помогите им избавиться от коронавируса! ЛДПР свою долю в этом плане выполнила — только мы боролись с этой пандемией: здесь, с этой трибуны, и по всей стране».

(Аплодисменты.)

***

«Посмотрите друг на друга — рядом с вами сидят лучшие люди России! Будем работать вместе и дальше — до 2030 года, до 2040-го. У меня день рождения 25 апреля 1946 года — 100 лет со дня рождения будет».

(Аплодисменты.)

Фото: РИА Новости

Его ближайшие соперники оказались в два раза менее артистичными — это справедливороссы Олег Нилов и Валерий Гартунг, а также представители КПРФ Геннадий Зюганов и Тамара Плетнева.

Валентина Терешкова, предложившая «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, оказалась весьма убедительной и харизматичной — несмотря на небольшое число выступлений, овациями заканчивались примерно половина из них.

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Валентина Терешкова, депутат от «Единой России»:

«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина — давайте поздравим его от имени депутатов Государственной думы и пожелаем успехов!

(Продолжительные аплодисменты.)

Уважаемые депутаты, если вы не возражаете, давайте пошлём корзину роз. Нас четыреста пятьдесят — есть предложение послать четыреста пятьдесят роз. Давайте пошлём корзину с благодарностью за неустанный труд и обещанием, что мы вместе с ним будем работать на благо России!»

(Аплодисменты.)

Фото: РИА Новости

Среди самых флегматичных депутатов VII созыва вновь оказались парламентарии, которые проводят в Думе не первый созыв: миллиардер Андрей Скоч, который показал практически идеальную посещаемость и при этом ни разу не выступал, а также еще один долларовый миллионер и многодетный отец Зелимхан Муцоев.

Риторика — единственный показатель, где лидерами стали не единороссы, а элдэпээровцы. Однако на этом успехи ЛДПР заканчиваются: за все время работы Госдумы ни одному депутату из этой фракции не удалось получить «пятерку» за работу, а доля «непродуктивных» оказалась максимальной — 10%, это в три раза больше, чем в других фракциях.

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Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

«А Евросоюзу следует начать с себя — прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой, вообще, это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И, в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал, если хотите сохранить международный порядок и стабильность».

(Аплодисменты.)

Фото: РИА Новости

***

«Александр Котенков (представитель президента в Госдуме с 1996 по 2004 год. — Ред.) как-то сказал, что в Думе 150 человек занимаются законотворчеством, 150 занимаются своими делами и 150 ничем не занимаются. Я думаю, что первую цифру он немного преувеличил, а последнюю — преуменьшил», — говорит Шульман.

Итого, людей, которые реально занимаются подготовкой законопроектов, сбором поправок в таблицы, обсуждением этих поправок и так далее, — в каждом созыве человек 100, резюмирует эксперт.

В идеальных условиях оценивать эффективность работы депутатов должен избиратель — и голосовать за тех, кто лучше всего представляет их интересы. Однако во многом благодаря усилиям «высокоэффективных» единороссов россияне в этом выборе ограничены: власти под различными предлогами отказывают в регистрации десяткам сильных кандидатов, а депутаты по-настоящему подотчетны только одному человеку.

Катя Бонч-Оосмоловская, Артем Щенников, Антонина Асанова,

«Новая газета»

Редактор: Арнольд Хачатуров,

«Новая газета»

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