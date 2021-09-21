 

Латвийская армия во время учений потеряла беспилотник

21.09.2021, 11:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАрмейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики просят жителей помочь его найти, сообщила представитель НВС Сандру Брале.

Как информирует местное агентство ЛЕТА, беспилотник пропал на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке страны городами Резекне и Гулбене 16 сентября. «С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», – передает ТАСС слова Брале.

Длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 метра, ширина – 2,8 метра, масса – около 6 килограммов, цвет – серый. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.

Латвийская армия призывает грибников, лесоразработчиков и окрестных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения беспилотника сообщить НВС.

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