 

Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов к концу года

21.09.2021, 11:38, Разное
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К концу 2021 года в России уже традиционно вырастут цены на продукты. В частности, подорожают овощи и фрукты, которые поступают в страну по импорту, отметила Елена Воронкова. Опираясь на прогноз Центробанка по годовой инфляции, эксперт предположил, что рост цен по итогам 12 месяцев составит приблизительно 7–8%.

Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров, скорее всего, внесут гаджеты. По словам Воронковой, сейчас в России наблюдается увеличение спроса на электронику. Тем временем поставки некоторых моделей из Китая в РФ сокращаются, поскольку вводятся санкции США.

Также эксперт рассказал, что из-за свойственной рублю высокой волатильности импортеры закладывают в цену так называемую “подушку безопасности”. Именно поэтому стоимость некоторых ввозимых в Россию товаров увеличивается не в меру изменения курса валют, а заметно больше, пишет LIFE.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что инфляция к концу сентября составит 7%. Согласно прогнозу Центробанка, цены на продукты могут достичь максимальных годовых значений. Некоторые эксперты предполагают, что инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года.



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