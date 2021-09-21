 

Врач объяснил смысл музыки во время хирургических операций

21.09.2021, 11:38, Разное
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Музыка во время операций во многом помогает хирургом. Об этом журналистам рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников пояснил, что зачастую хирургические операции связаны с сильным напряжением, особенно если речь идет о процедурах длительностью в несколько часов. Поэтому у многих медиков есть привычка включать музыкальные композиции: это позволяет им, с одной стороны – расслабиться, с другой – сконцентрироваться на работе, сообщает телеканал “360”.



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