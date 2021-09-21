Мнение: Должен ли избиратель хоть что-то соображать

Прочёл крик души о только что прошедших выборах. Речь идёт о партии «Коммунисты России», которую недоброжелатели обвиняют в работе на Кремль. Дескать, там сидят популисты, которые воруют идеи у КПРФ, а единственная цель существования этой партии — оттянуть голоса у «настоящих» коммунистов. Цитирую реплику:

https://www.anekdot.ru/id/1248231/

Я не знаю, как на самом деле выглядят демократические выборы – что поделать, россиянка. В пору бурной и наивной юности (в 1990-е годы) мы, помнится, искренне верили, что наше волеизъявление что-то значит. Но после того как генерал Лебедь подло отдал наши голоса Ельцину, вера в выборы как-то увяла (тогда выбирали президента, Ельцин и Зюганов шли ноздря в ноздрю, а Лебедь по сути оттянул на себя голоса и отдал их Ельцину). Сейчас хожу на выборы больше для “галочки”, ну и для развлечения – полюбопытствовать.

Сегодня, например, очень интересная ситуация нарисовалась – ещё одна партия коммунистов “Коммунисты России”. И пожилые люди “ведутся” на это, иногда спохватываются – ой, я не за ту партию проголосовал, не за тех коммунистов! Дайте новый бюллетень! А многие и не спохватываются, реагируя на классический серп и молот (он есть в обоих логотипах, но КПРФ стоит нижней строкой и не так в глаза бросается). В общем, классическая фирма “abibas” – на вид похоже, а по сути подделка.

Я не являюсь коммунисткой, да и вообще не особо верю, что мой голос хоть что-то значит. Но откровенная подстава коммунистов со стороны государства выглядит как-то некрасиво.

Обвинять коммунистов в предательстве и популизме нелепо — это как обвинять волка в том, что он мохнат и любит мясо. История компартии является историей предателей и врагов народа, а популистские (читай: народные) лозунги являются основой любой коммунистической пропаганды — «земля — крестьянам», «отнять и поделить», «отменим итоги приватизации», вот это всё. Пожалуй, достаточно упомянуть в качестве иллюстрации «Съезд расстрелянных». Из двух тысяч делегатов 17-го съезда ВКП(б) больше тысячи были арестованы. Из 139 членов ЦК и кандидатов в члены ЦК в 1937 году расстреляли 97 человек, ещё 5 перед лицом неминуемой гибели покончили с собой.

Вместе с тем, даже если «Коммунисты России» и вправду являются марионетками Кремля, мне не вполне понятен сам заход защитницы демократии.

Во-первых, у коммунистов нет морального права жаловаться на выборы, какими бы несовершенными те ни были. История показывает, что выборы, на которых побеждают коммунисты, становятся обычно последними, так как дальше коммунисты или отменяют выборы вовсе, или превращают их в театрализованное шоу. В СССР была одна партия, КПСС, все остальные были фактически запрещены. «Выборы» в Советском Союзе заключались в раздаче бюллетеней с фамилией единственного (sic!) кандидата, которые надо было опустить в урну. Ни один из советских вождей не был выбран народным голосованием, все они или захватили власть силой, или получили её в ходе аппаратных интриг.

Во-вторых, выборы — это не покупка пакетика ирисок в дискаунтере. Мы выбираем депутатов, которые будут писать законы, управлять нашей страной. Странно доверять столь серьёзное решение людям, которые в силу возрастных проблем не могут уже разобраться с простейшей формой для голосования и ставят там галочки наугад. Понятно же, кого они выберут — тех, кто пообещает им побольше конфет, разрешит не убираться в комнате и даст гулять с утра до вечера вместо уроков.