Бесплатный семинар от Лены Миро – Личное мнение

Проведу-ка я для вас онлайн-семинар. Прямо сейчас. Бесплатно.

Для участия в семинаре вам понадобится воздушный шарик.



Фото: istockphoto.com

Нет шарика? Сгоняйте за ним!

Сгоняли? Теперь надуйте и загадайте желание.

Загадали?

Денег, небось, загадали? Карьерного роста хочется? Отдельного кабинета с золотой табличкой? Бонуса годового, на который можно было бы купить квартиру в Москве?

Приготовились отпустить шарик со своим желанием в небо, чтобы оно — силою мироздания — сбылось?

А теперь сгоняйте за губозакатывающей машинкой и освежителем головы от иллюзий.

Деньги не падают с неба, как бы ни пытались убедить вас в обратном инстамарафонщицы и мошенники. Деньги зарабатываются.

У тех, кто готов зарабатывать, деньги есть. У тех, кто не готов, их нет. Так выглядит правда.

Если вы с ней не согласны, ответьте на вопрос: «Что вы сделали, чтобы зарабатывать больше?»

Переехали в другой город и нашли работу в новый компании? Освоили новые знания? Повысили квалификацию и, тем самым, расширили свои карьерные перспективы?

Или вы продолжаете сидеть на попе ровно, таскаясь в один и тот же офис годами, не изучая ничего нового и, как следствие, получая всю ту же унылую зарплату серого человека?

Если второе, то какие у вас основания ждать от жизни денег? Денег не будет. Спите дальше.

Если вас такая перспектива не устраивает, начинайте пахать, но делайте это с умом.

Чтобы претендовать на новую, хорошо оплачиваемую работу, чтобы расти в своей компании, вы должны быть лучше других.

Вы должны уметь делать то, что не умеют они. Например, свободно говорить на английском. И не только говорить, но и писать. И не смс-ки, а деловые письма.

Бизнес-английский нужно прокачивать даже тем, кто, казалось бы, уже неплохо знает язык. Вы должны уметь общаться не только с официантами в ресторанах заграницей, но и вести переговоры с зарубежными коллегами, не косячить в документах и не позориться, как одна сиделица из Дома 2 со своими машрумзами.

В школах иностранных языков Alibra School вас научат и деловой переписке, и секретам оформления резюме и CV, и даже немного межкультурной коммуникации, что, поверьте, необходимо каждому человеку, кто работает с зарубежными партнёрами.

Когда я работала переводчицей, то мне приходилось сглаживать очень много углов на переговорах: какие-то шутки даже перевирать. Наш мужик, хоть и большой начальник в дорогом костюме с будильником по цене квартиры на запястье, не всегда понимает, где заканчивается юмор и начинается, например, расизм.

На курсах Business Benchmark Higher вы сможете подготовиться и сдать крутой экзамен BEC, который откроет перед вами многие двери. Сертификат у ВЕС, в отличие от попсовых ELTS и TOEFL, бессрочный.

На курсах английского по отраслям вам развяжут язык. Вы освоите профессиональную лексику из самых разных сфер: медицина, IT, управление персоналом, продажи, логистика и т.д.

Скидка в 35% на любой взрослый курс английского действует до 24 сентября включительно.

Скидка распространяется, в том числе, и на подготовку к Кембриджским экзаменам в сертифицированном Кембриджском центре. Сдать экзамены можно в Москве и Казани.

В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую! А шарики желаний пусть запускают в воздух неумные женщины трудной судьбы. Надеюсь, вы к таким не относитесь.

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