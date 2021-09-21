Модные вещи осени, сочетающиеся с модными легинсами: как составить образ

Легинсы давно уже перестали быть элементом спортивной моды. Сегодня они являются обязательной деталью гардероба многих модниц. И это вполне понятно: они удобные, лаконичные, практичные, стильные и уже очень долго не выходят из моды.

По мнению стилистов, легинсы хорошо сочетаются с актуальными осенними трендами. Их можно скомбинировать с белой блузой оверсайз, создав таким образом деловой образ. Эффектно смотрятся легинсы с объемным свитером и классическим тренчкотом. Очень стильный лук можно создать с пиджаком большого размера и стеганой курткой.

С белой рубашкой

В этом сезоне белые рубашки находятся на пике моде. Особенно актуальны модели оверсайз. В паре с черными леггинсами белая рубашка будет выглядеть изысканно и по-деловому эффектно.

Такой комплект универсален – он подойдет и для похода в кино или в кафе, и для свидания с молодым человеком. Также это великолепный лук можно создать для прогулок с подругами и для шопинга. К нему идеально подойдут солнцезащитные очки, большие сумки и крупные браслеты и часы.

Такой образ можно дополнить туфлями на каблуках, лоферами, ботильонами, высокими сапогами до колен или замшевыми ботфортами, а также белыми кроссовками.

С тренчкотом

Удлиненный классический тренчкот отлично сочетается с легинсами. Вместе они составляют отличный вариант повседневного осеннего образа.

Из обуви можно надеть и кроссовки, и обувь на каблуках, а также туфли на плоском ходу.

Пиджак оверсайз

Чтобы разнообразить стиль casual, можно надеть объемный пиджак в сочетании с легинсами.

Такой комплект будет смотреться просто великолепно. Кроме того, он удобен и всегда уместен.

Выбор обуви для такого ансамбля зависит от повода и личного вкуса. Это могут быть и туфли-лодочки на высоких каблуках, и ботильоны, и массивные черные ботинки на толстой подошве. Не стоит надевать обувь на абсолютно плоской подошве, иначе образ будет казаться ниже и тяжелее.

Стеганая куртка

Стеганые куртки должны быть этой осенью в каждом гардеробе. Легинсы будут гармонично смотреться с трендовой курткой оверсайз. В качестве обуви идеально подойдут кроссовки и грубые ботинки на шнуровке и объемной подошве.

Свитер оверсайз

Создать уютный осенний образ можно с помощью объемного, не облегающего фигуру свитера или кардигана на пуговицах и классических черных легинсов.

К такому комплекту подходят как туфли на каблуках, так и кроссовки, а также ботинки с толстой подошвой. Отлично смотрятся с таким образом большие объемные сумки.