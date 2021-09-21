Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса

Мандавия подчеркнул, что излишки произведенных вакцин будут использованы для выполнения обязательств Индии по обеспечению мира вакцинами в рамках механизма COVAX.

Индия поставляла вакцины в 95 стран до того, как в стране началась вторая волна эпидемии. Она предоставила 10,75 млн доз вакцин бесплатно 46 странам. На коммерческой основе страна экспортировала 35,79 млн доз вакцин.

Бесплатно индийские вакцины получили Бангладеш, Бразилия, Марокко, Фиджи, Парагвай, Мозамбик и другие страны.

Кроме того, Индия пожертвовала 19,86 млн доз вакцин в рамках инициативы COVAX нескольким бедным странам.

Таким образом Индия на данный момент экспортировала более 66 млн доз вакцин, а своим гражданам предоставила 800 млн доз.

Контекст:

В марте Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Одной из стран, которые получали индийские вакцины, была и Украина. Индия должна была предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины Covishield и 10 млн доз Novavax, однако было доставлено только 500 тыс. вакцины Covishield. Из-за прекращения поставок власти Украины решили разорвать контракт с Serum Institute of India.

Приостановление экспорта вакцин было связано с тем, что в стране началась новая волна заболеваемости, из-за чего фиксировали рекордные показатели случаев COVID-19 в сутки. В частности, 5 апреля в стране заболело более 100 тыс. человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев болезни – 33,5 млн. За время эпидемии в стране умерло от коронавируса 445 тыс. человек.

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