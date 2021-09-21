Таран: Украина почему-то дала зеленый свет проведению российских выборов прямо в Киеве – в помещении консульства. Раньше такого не было

Имитация демократии в России на этот раз произошла даже без имитации протестов оппозиции. РФия стала ритуальной демократией, где на “выборах” в принципе отсутствует интрига, кто и как победит. Ну, все как в желанном совками СССР, где за блок коммунистов и беспартийных всегда стабильно голосовало 99% населения.

Хотя главная фальсификация в России происходила еще до голосования, – когда для власти и настоящей оппозиции годами создавались катастрофически неравные условия доступа к СМИ и избирателям.

Говорить о формальных победителей “выборов в Госдуму” нет смысла – поскольку страной уже давно безоговорочно руководит [Владимир] Путин. Хотя настоящим очень символичным победителем этих “выборов” стал Кадыров, за которого “проголосовало” аж 99,7% населения Чечни.

Для Украины в этом фарсе важно другое:

Впервые РФия не стыдясь организовала “выборы” на оккупированных территориях в ОРДЛО, где свое присутствие до сих пор не признавала. По сути, речь идет о публичном признании там своего присутствия, что должно бы стать основанием для Украины для того, чтобы выносить вопрос о юридической аннексии на всех возможных международных площадках.

Россия впервые массово использовала технологию фальсификации через онлайн голосование, где власти было достаточно знать лишь персональные данные избирателей, чтобы нарисовать любую цифру народного волеизъявления.

По моей информации, подобную идею хотят реализовать и на ближайших выборах в Украине – все планируется сделать под благородным предлогом всеобщей “диджитализации”.

Украина почему-то дала зеленый свет проведению российских выборов прямо в Киеве – в помещениях консульства. Ранее такого в Украине не было. И теперь официальному Киеву будет трудно призывать международных партнеров не признавать эти выборы, – ведь официальная украинская власть не возражала против их проведению даже в столице.

И последнее. Российские выборы показали, насколько разными цивилизационными путями идут сейчас Украина и Россия. В Украине выборы – это всегда соревнование, даже при всех недостатках украинской демократии. В России “выборы” – это всегда тотальная концентрация власти.

Никогда мы не будем братьями.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—