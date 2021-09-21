 

Украина получила 159 тыс. вакцины от коронавируса CoronaVac в рамках COVAX

21.09.2021, 11:08, Новости дня
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Ваккцину доставил детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Страна получила ее бесплатно.

“В Украине растет уровень заболеваемости от COVID-19, а 98% госпитализированных – невакцинированные. Очень важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Благодаря в том числе нашим партнерам, украинцы имеют доступ к вакцине “, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С учетом сегодняшней партии Украина получила 4 485 510 доз вакцин разныз производитедей в рамках COVAX.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В стране первую дозу вакцины получило 6,4 млн пациентов, а 5,2 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. 

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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