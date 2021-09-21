Голубовская рассказала, правда ли, что она спасла Порошенко от смерти

Журналист спросил, правда ли, что Голубовская спасла Порошенко от смерти.

“Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была лечащим врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать. Немножко он болел так: мы все напрягались. Особенно напрягались в лечении, учитывая сопутствующие [заболевания]”, – ответила Голубовская.

По ее словам, “напрягаться” при лечении Порошенко приходилось, учитывая сопутствующие заболевания пятого президента и непредсказуемость коронавирусной болезни

“Потому что, действительно, лечение же получают все плюс-минус [одинаковое]. Но самое главное для всех – и для специалистов, и для людей – вовремя надо. Особенно группы риска. Мы мониторим состояние и лабораторно. Если вовремя вмешиваться, ну очень многие все-таки выскакивают”, – добавила Голубовская.

Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале “В гостях у Гордона” сегодня в 18.00.

Контекст:

Пятый президент находится в группе риска, известно, что у него сахарный диабет, сообщала “ВВС News Україна”.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября 2020 года. Сначала он лечился дома, 3 октября супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двусторонней пневмонией.

6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние экс-президента тяжелое, у него загустела кровь, которую врачам не удается взять на анализ. 12 октября Порошенко выписали из больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,35 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 55 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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