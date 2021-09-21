 

Рада приняла закон о госзакупках препаратов для лечения редких болезней

21.09.2021, 11:08, Новости дня
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За проект проголосовали 309 нардепов, против – один.

Законопроект предусматривает внести в закон “О публичных закупках” норму, по которой до 31 декабря 2023 года действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, подлежащие закупке по договорам управляемого доступа (ДУД).

Основная задача применения процедур ДУД – обеспечить доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами, в частности при лечении тяжелых хронических заболеваний (онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий).

В связи с этим принятый законопроект обязывает обнародовать в электронной системе закупок информацию о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке лекарств, в отношении которых заключен ДУД, но не цену на лекарства.

Председатель совета Общественного союза “Орфанные заболевания Украины” Татьяна Кулеша говорила, что механизм ДУД позволит закупать препараты со скидкой 20–50%, отмечает “Интерфакс”. По ее словам, фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативного препарата нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 2 июня. Нардеп Ольга Стефанишина тогда объясняла, механизм ДУД дает возможность государству напрямую вести переговоры с производителями лекарств. Однако цена на лекарства по этим договорам не раскрывается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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