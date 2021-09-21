 

В команде главы ЦРУ заявили о подозрении на «гаванский синдром» в ходе визита в Индию

21.09.2021, 10:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОдин из сотрудников команды директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса во время недавней поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром», сообщили американские СМИ.

Как сообщил телеканал CNN, по возвращении из поездки человеку была оказана медицинская помощь в США. Инцидент вызвал серьезную настороженность у официальных лиц и недовольство самого Бернса, указывает телеканал, передает ТАСС. Часть сотрудников ЦРУ интерпретировали произошедшее как знак, что «никто не защищен от возможности стать жертвой «гаванского синдрома», включая окружение директора разведывательной службы».

Кроме того, инцидент во время индийского визита Бернса вызывает обеспокоенность американских властей из-за того, что непонятно, как возможный злоумышленник мог узнать о визите и подготовиться к «подобному акту агрессии», отмечает телеканал.

Ранее Бернс заявил, что РФ может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.

Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.



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