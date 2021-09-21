Партия Трюдо не смогла добиться большинства в парламенте Канады

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одержала победу на внеочередных парламентских выборах, однако не смогла получить большинство в нижней палате законодательного органа страны (Палате общин) и вновь будет вынуждена формировать правительство меньшинства.

По последним данным национальной избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 избирательных округов – 31,8% голосов избирателей, а для полной победы необходимо было получить 170 мандатов, передает ТАСС.

Консервативная партия получила поддержку в 121 округе (34,1% – за счет победы в округах с большим населением). Третье место занял Квебекский блок, победивший в 32 округах (8,3%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 27 округах, 17,5%) и Партия «зеленых» Канады (победа в двух округах, 8,4%).

Подсчет голосов еще продолжается (посчитано 85%), а из-за необходимости обработки бюллетеней, отправленных по почте, он завершиться только во вторник.

Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, но по итогам выборов 2019 года Либеральная партия Канады смогла получить лишь 155 мандатов, что мешало ей беспрепятственно принимать законы, необходимые для реализации ее повестки.

Отмечается, что Трюдо из-за этого часто критиковал работу законодательного органа и даже назвал его «местом обструкционизма» из-за сложностей с одобрением либеральных инициатив. 15 августа глава правительства объявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 20 сентября. Он хотел провести голосование как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией коронавируса и сформировать правительство большинства, чего не смог сделать в 2019 году, но эта попытка провалилась.

Либеральной партии удалось заручиться в основном лишь поддержкой жителей атлантических провинций Канады, а также населения крупных городов и их пригородов в провинциях Квебек и Онтарио. Абсолютную поддержку либералам выразили жители Монреаля, Оттавы и Торонто.

Кроме того, партии удалось сохранить почти всех членов кабинета министров, в том числе заместителя Трюдо и главу Минфина Христю Фриланд, министра обороны Харджита Сингха Саджана и руководителя Минздрава Патрисию Хайду.

Потери либералов незначительны – два не ключевых министра, одна из них – скандальная глава ведомства по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, назвавшая представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) братьями, позже объяснив свои слова «культурным контекстом».

Ранее в Сети появилось видео, на котором протестующие бросают мелкие камни в главу канадского правительства Джастина Трюдо.