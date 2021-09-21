Австралийские ученые нашли в орхидее вещество против рака простаты

Ученые из австралийского Института Столетия в Сиднее сделали открытие в сфере борьбы с раком. Вещество для преодоления злокачественной опухоли простаты эксперты нашли в цветах орхидеи.

В работе над поиском эффективного средства от онкологии австралийским специалистам помогали коллеги из КНР. Авторитетное профильное издание Frontiers in Oncology сообщает, что необходимый для лечения компонент обнаружен в орхидее вида Dendrobium chrysotoxum. Выделенный из ее соцветий эрианин эффективен для устранения новообразований в предстательной железе у мужчин.

Подобный вид орхидеи произрастает в Юго-Восточной части Азии и может стать сырьем для производства нового вида лекарственных средств. Действие эрианина эффективно как на ранних стадия развития онкообразований, так и для опухолей на поздних этапах рака. Во время опытов сотрудники научной группы обрабатывали препаратом в разных концентрациях участки опухоли на протяжение десяти суток. Применение вещества способствует подавлению колоний вредных образований.

Несмотря на это, соединению не под силу остановить миграцию опухолевых тел в клетки. Данную проблему можно будет решить в ходе дальнейших исследований. Высокую результативность эрианина, как пишет «Ньюинформ», исследователи доказали в ходе целого ряда экспериментов.